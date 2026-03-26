Пресняков-старший о Черенкове: «Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета, а Федора обожали все»

Пресняков-старший о Черенкове: его обожали все, болельщики других клубов тоже.

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака » Владимир Пресняков-старший рассказал об общении с Егором Титовым и Федором Черенковым .

– С Титовым давно сдружились?

– Да. Егорку я очень люблю. Парень золотой. Честный, порядочный. А футболист какой! Умный, тонкий. У меня и с Федором Черенковым были добрые отношения, всегда вспоминаю его с теплотой.

Расскажу историю. В середине 90-х с командой артистов и группой спартаковских ветеранов, включая Черенкова, полетели в Португалию. Времена непростые, денег в обрез. Я и еще несколько музыкантов сели в кафешке возле отеля, взяли по бокалу пива.

Тут подошел Федор – и, опустив глаза, чуть запинаясь, произнес: «Ребята, извините, пожалуйста. Можно я вас угощу?» Кто-то кивнул, и Черенков попросил официанта принести десять бутылок пива.

Мы были потрясены. Великий футболист – и такое смущение. Наверное, боялся показаться каким-то разухабистым купцом. Эпизод, который говорит о человеческих качествах Федора.

Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета. А Черенкова обожали все, – сказал Владимир Пресняков-старший.