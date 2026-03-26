Пресняков-старший о Черенкове: «Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета, а Федора обожали все»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший рассказал об общении с Егором Титовым и Федором Черенковым.
– С Титовым давно сдружились?
– Да. Егорку я очень люблю. Парень золотой. Честный, порядочный. А футболист какой! Умный, тонкий. У меня и с Федором Черенковым были добрые отношения, всегда вспоминаю его с теплотой.
Расскажу историю. В середине 90-х с командой артистов и группой спартаковских ветеранов, включая Черенкова, полетели в Португалию. Времена непростые, денег в обрез. Я и еще несколько музыкантов сели в кафешке возле отеля, взяли по бокалу пива.
Тут подошел Федор – и, опустив глаза, чуть запинаясь, произнес: «Ребята, извините, пожалуйста. Можно я вас угощу?» Кто-то кивнул, и Черенков попросил официанта принести десять бутылок пива.
Мы были потрясены. Великий футболист – и такое смущение. Наверное, боялся показаться каким-то разухабистым купцом. Эпизод, который говорит о человеческих качествах Федора.
Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета. А Черенкова обожали все, – сказал Владимир Пресняков-старший.
Такой любви достигали не многие в нашем футболе....
Кипиани, Дасаев, Черенков....Заваров....