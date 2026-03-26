  • Пресняков-старший о Черенкове: «Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета, а Федора обожали все»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший рассказал об общении с Егором Титовым и Федором Черенковым.

– С Титовым давно сдружились?

– Да. Егорку я очень люблю. Парень золотой. Честный, порядочный. А футболист какой! Умный, тонкий. У меня и с Федором Черенковым были добрые отношения, всегда вспоминаю его с теплотой.

Расскажу историю. В середине 90-х с командой артистов и группой спартаковских ветеранов, включая Черенкова, полетели в Португалию. Времена непростые, денег в обрез. Я и еще несколько музыкантов сели в кафешке возле отеля, взяли по бокалу пива.

Тут подошел Федор – и, опустив глаза, чуть запинаясь, произнес: «Ребята, извините, пожалуйста. Можно я вас угощу?» Кто-то кивнул, и Черенков попросил официанта принести десять бутылок пива.

Мы были потрясены. Великий футболист – и такое смущение. Наверное, боялся показаться каким-то разухабистым купцом. Эпизод, который говорит о человеческих качествах Федора.

Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета. А Черенкова обожали все, – сказал Владимир Пресняков-старший.

Насчёт обожания спорить не хочу, но то что Фёдора уважали болельщики и других клубов - это факт.
Черенков был душой всего чемпионата.
Такой любви достигали не многие в нашем футболе....
Кипиани, Дасаев, Черенков....Заваров....
Я по молодости работал бортпроводником... Летели из Читы в Москву... смотрю подьезжает автобус с пассажирами и приглядевшись понимаю что выходят ветераны Спартака ДАСАЕВ, Сочнов, Родионов, ЧЕРЕНКОВ тренером у них тогда был Рейнгольд (ныне покойный 🙏). Меня аж затрясло! Обьяснил проводницам кто эти люди для меня и что они для меня значат. По работе меня особо напрягать не стали и пол рейса общался с Рейнгольдом и с Фёдор Фёдоровичем. В основном рассказывал Рейнгольд, а Фёдор реально как то вёл себя очень скромно. Запомнил на всю жизнь!!! С кучей подарков и автографов прибыл домой!!! Да Дасаев с остальными весь рейс в карты рубились 🤣 план нам по пиву сделали (продали ВСЁ) 🤗👍
