  • Кроос о «Реале»: «Клуб очень похож на семью, Перес излучает что-то очень человечное. Я чувствовал себя защищенным в трудные времена»
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил семейную атмосферу в клубе.

«После стольких лет здесь я могу сказать, что это очень человечный клуб, очень похожий на семью. И это всегда идет сверху. То, как Флорентино Перес принял меня с первого дня, как он всегда со мной разговаривал… Но не только со мной, каждый раз, когда он заходит в раздевалку. Это видно и снаружи. Он излучает что-то очень человечное, и я всегда очень ценил это в клубе.

Я был частью многих составов, многие игроки уходили, другие приходили, но это не изменилось. Я чувствовал себя очень комфортно в этом клубе, очень защищенным в трудные времена, потому что мы пережили и их. И это сделало клуб особенным. Именно поэтому я решил завершить карьеру именно так, потому что хотел попрощаться на самом высоком уровне», – сказал Кроос в ходе клубного мероприятия.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Перес это величайший президент в истории футбола. В Реал хотят все лучшие, хотя сама Ла Лига это днище.
Кроос легенда, спасибо лысому Пепке за него))
За Реал уже не играет, но взрывает полосатые пуканы все так же)))
Больше чем семья 👍
