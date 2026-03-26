Кроос о «Реале»: «Клуб очень похож на семью, Перес излучает что-то очень человечное. Я чувствовал себя защищенным в трудные времена»

Кроос о «Реале»: клуб очень похож на семью, Перес очень человечный президент.

Бывший полузащитник «Реала » Тони Кроос отметил семейную атмосферу в клубе.

«После стольких лет здесь я могу сказать, что это очень человечный клуб, очень похожий на семью. И это всегда идет сверху. То, как Флорентино Перес принял меня с первого дня, как он всегда со мной разговаривал… Но не только со мной, каждый раз, когда он заходит в раздевалку. Это видно и снаружи. Он излучает что-то очень человечное, и я всегда очень ценил это в клубе.

Я был частью многих составов, многие игроки уходили, другие приходили, но это не изменилось. Я чувствовал себя очень комфортно в этом клубе, очень защищенным в трудные времена, потому что мы пережили и их. И это сделало клуб особенным. Именно поэтому я решил завершить карьеру именно так, потому что хотел попрощаться на самом высоком уровне», – сказал Кроос в ходе клубного мероприятия.