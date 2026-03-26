Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»

Батистута о Марадоне: он умер как собака, рядом не было никого.

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о смерти Диего Марадоны .

Экс-игрок «альбиселесте» ушел из жизни в 2020 году.

«Для меня Диего был великим человеком, со своими проблемами, но все равно великим. Это трудно объяснить. Я всегда старался говорить ему правду, даже несмотря на то, что он был старше меня на 10 лет. Возможно, поэтому он меня уважал.

Это позор, потому что он был великим человеком и умер в одиночестве. Рядом с ним никого не было. Он умер как собака. Мы мало сделали для того, чтобы защитить его. Я не люблю об этом думать. Я виню себя, потому что мог бы помочь ему… Если ты любишь человека, ты должен помогать ему, когда он в этом нуждается. Почему нет? Хоть с ним было тяжело. Это грустно и оставляет тяжелое чувство.

Он дал нам все, невероятные моменты. Надеюсь, с Месси такого не случится… Когда они на вершине, не видно, что у них есть проблемы. Кажется, что у них все есть, что все хорошо. Они не плачут… Они выглядят как супергерои, но они люди», — сказал Батистута в подкасте Rio Ferdinand Presents.