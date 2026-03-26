  • Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»
Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о смерти Диего Марадоны

Экс-игрок «альбиселесте» ушел из жизни в 2020 году. 

«Для меня Диего был великим человеком, со своими проблемами, но все равно великим. Это трудно объяснить. Я всегда старался говорить ему правду, даже несмотря на то, что он был старше меня на 10 лет. Возможно, поэтому он меня уважал.

Это позор, потому что он был великим человеком и умер в одиночестве. Рядом с ним никого не было. Он умер как собака. Мы мало сделали для того, чтобы защитить его. Я не люблю об этом думать. Я виню себя, потому что мог бы помочь ему… Если ты любишь человека, ты должен помогать ему, когда он в этом нуждается. Почему нет? Хоть с ним было тяжело. Это грустно и оставляет тяжелое чувство. 

Он дал нам все, невероятные моменты. Надеюсь, с Месси такого не случится… Когда они на вершине, не видно, что у них есть проблемы. Кажется, что у них все есть, что все хорошо. Они не плачут… Они выглядят как супергерои, но они люди», — сказал Батистута в подкасте Rio Ferdinand Presents. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Месси не торчок, с ним такого не будет. Он тихий семейный человек.
Другое окружение и цели другие. Плюс совсем иной характер. Да и семья большая. При всём желании не дали бы разгуляться.
>>>Когда они на вершине, не видно, что у них есть проблемы.

А при чём тут Марадона? С ним как раз всё было видно.
Так на вершине он был до 90-х, а не в 2018-м, когда его крючило на матчах ЧМ.
У него проблемы были ещё в бытность игроком.
Марадоне надо было ехать к Батьке на картофельный рехаб.
Марадона был очень открытым, как ребенок. Из-за этого просадил все деньги, плюс сторчался. Рядом всегда были проходимцы, которые его доили до последних минут жизни.
Месси - тихоня и жмот, его семья никого и близко не подпустит, поэтому, Лео такая смерть не грозит.
Рядом люди были.
При всем уважении, великий форвард не прав.
Марадона просто наркоман, отсюда и все проблемы, это у него еще богатырский организм, дотянул до 60!
Материалы по теме
Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»
23 марта, 17:28
«Месси встретился с Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, который бомбит другие страны. Какой позор». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа о визите Лео в Белый дом
7 марта, 20:13
«Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа об «Интер Майами» в Белом доме
7 марта, 17:08
Рекомендуем
Главные новости
Семак о зарплате в 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»
7 минут назад
Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»
39 минут назад
Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»
45 минут назад
Семак о Дуране и Энрике: «Джон – талантливый игрок, ему непросто адаптироваться в РПЛ. Луису нужно прибавлять, но он не так много забивал и отдавал раньше – сложно ждать всплеска»
сегодня, 10:36
Быстров о сборной: «Вызов 30 игроков – это неуважение Карпина к болельщикам. Давайте вызовем 60 человек, чтобы обыграть Никарагуа, Мали, Бали. Состав наигрывают десятилетиями»
сегодня, 10:31
Глава «Балтики» о курсах управления гневом для Талалаева: «Его можно преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков»
сегодня, 10:23
Риоло о том, что Мбаппе опроверг историю с коленом: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо»
сегодня, 10:14
Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»
сегодня, 10:13
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В центре поля это был бы очевидный фол и желтая карточка»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кроос о «Реале»: «Клуб очень похож на семью, Перес излучает что-то очень человечное. Я чувствовал себя защищенным в трудные времена»
7 минут назад
Бруну, Гордон, Райя, Уэлбек, Гиббс-Уайт – среди номинантов на приз лучшему игроку марта в АПЛ
21 минуту назад
Булыкин о матче с Никарагуа: «Я был бы не против вызова в сборную, точно не испортил бы картинку в атаке. Соперник не столь грозный – пару голов бы накидал, думаю»
49 минут назад
Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»
сегодня, 09:59
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
сегодня, 09:45
Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
сегодня, 09:37
Берналь с 14 лет работает с психологом: «Это очень помогло мне, особенно после травмы. Мне казалось, что партнеры находятся на другом уровне, что у меня ничего не получится»
сегодня, 09:20
Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»
сегодня, 08:54
Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
сегодня, 07:56
Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
сегодня, 07:39
Рекомендуем