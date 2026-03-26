Бруну, Гордон, Райя, Уэлбек, Гиббс-Уайт – среди номинантов на приз лучшему игроку марта в АПЛ
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На награду лучшему игроку АПЛ по итогам марта претендуют 7 футболистов.
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 4 ассиста;
Джеймс Гарнер («Эвертон») – 2 победы, 1 поражение, 2 ассиста;
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение, 3 гола;
Энтони Гордон («Ньюкасл») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола;
Алекс Ивоби («Фулхэм») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 1 гол;
Давид Райя («Арсенал») – 3 победы, 2 сухих матча, 9 сэйвов;
Дэнни Уэлбек («Брайтон») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола.
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
Лучший тренер с отрывоим россеньор, справляется с задачей с опережением графика, вывести наконец то команду в чемпион шип
Не знаю, когда последний раз выиграл вратарь, но сейчас именно тот момент
Тут Бруно без шансов.
Уэлбек так рекорд поставит в разнице лет между первой и последней наградой игроку месяца АПЛ
