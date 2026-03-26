Бруну, Гордон, Райя, Уэлбек, Гиббс-Уайт – среди номинантов на приз лучшему игроку марта в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед ») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 4 ассиста;

Джеймс Гарнер («Эвертон ») – 2 победы, 1 поражение, 2 ассиста;

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест ») – 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение, 3 гола;

Энтони Гордон («Ньюкасл ») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола;

Алекс Ивоби («Фулхэм ») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 1 гол;

Давид Райя («Арсенал ») – 3 победы, 2 сухих матча, 9 сэйвов;

Дэнни Уэлбек («Брайтон ») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.