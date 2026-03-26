  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну, Гордон, Райя, Уэлбек, Гиббс-Уайт – среди номинантов на приз лучшему игроку марта в АПЛ
4

Бруну, Гордон, Райя, Уэлбек, Гиббс-Уайт – среди номинантов на приз лучшему игроку марта в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду лучшему игроку АПЛ по итогам марта претендуют 7 футболистов. 

Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 4 ассиста;

Джеймс ГарнерЭвертон») – 2 победы, 1 поражение, 2 ассиста;

Морган Гиббс-УайтНоттингем Форест») – 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение, 3 гола;

Энтони ГордонНьюкасл») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола;

Алекс ИвобиФулхэм») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 1 гол;

Давид РайяАрсенал») – 3 победы, 2 сухих матча, 9 сэйвов;

Дэнни УэлбекБрайтон») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoЭвертон
logoДжеймс Гарнер
logoМорган Гиббс-Уайт
logoНьюкасл
logoНоттингем Форест
logoФулхэм
logoАлекс Ивоби
logoЭнтони Гордон
logoАрсенал
logoБрайтон
logoДавид Райя
logoДэнни Уэлбек
logoпремьер-лига Англия
болельщики
рейтинги
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший тренер с отрывоим россеньор, справляется с задачей с опережением графика, вывести наконец то команду в чемпион шип
Не знаю, когда последний раз выиграл вратарь, но сейчас именно тот момент
Тут Бруно без шансов.
Уэлбек так рекорд поставит в разнице лет между первой и последней наградой игроку месяца АПЛ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
