Магуайр о Кэррике и постоянной работе в «МЮ»: «Он должен войти в число кандидатов. Я уверен, что руководство примет правильное решение»

Магуайр о Кэррике: его должны рассматривать на постоянную должность в «МЮ».

Защитник «Манчестер Юнайтед » Харри Магуайр считает, что Майкл Кэррик способен остаться на посту главного тренера в следующем сезоне.

44-летний специалист возглавил манкунианцев в январе после увольнения Рубена Аморима. Сообщалось, что летом клуб может назначить нового тренера.

«Мы должны сильно завершить сезон, и я думаю, что он должен сразу же войти в число других кандидатов [на постоянную должность], и пусть процесс идет.

Я уверен, что все получится, и я уверен, что это будет тщательный процесс [отбора].

Это будет важное лето. Нам нужны игроки, которые помогут команде. Мы это знаем, нам нужно усиление состава. Будет крупная кадровая перестановка в менеджменте, и я уверен, что руководство примет правильное решение», – сказал Магуайр.