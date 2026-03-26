  Магуайр о Кэррике и постоянной работе в «МЮ»: «Он должен войти в число кандидатов. Я уверен, что руководство примет правильное решение»
Магуайр о Кэррике и постоянной работе в «МЮ»: «Он должен войти в число кандидатов. Я уверен, что руководство примет правильное решение»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр считает, что Майкл Кэррик способен остаться на посту главного тренера в следующем сезоне.

44-летний специалист возглавил манкунианцев в январе после увольнения Рубена Аморима. Сообщалось, что летом клуб может назначить нового тренера.

«Мы должны сильно завершить сезон, и я думаю, что он должен сразу же войти в число других кандидатов [на постоянную должность], и пусть процесс идет.

Я уверен, что все получится, и я уверен, что это будет тщательный процесс [отбора].

Это будет важное лето. Нам нужны игроки, которые помогут команде. Мы это знаем, нам нужно усиление состава. Будет крупная кадровая перестановка в менеджменте, и я уверен, что руководство примет правильное решение», – сказал Магуайр.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Если боссам нужно, чтоб МЮ был в топе АПЛ и ЛЧ или трофеи - то Кэррику могут дать шанс, гладя на Артетту. Если у всяких президентов и технических, спортивных директоров, кто принимает решения какие-то другие задачи - то наймут очередного распиаренного физрука.
А я вот не уверен что руководство примет правильное решение. Уже есть примеры.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»
Кэррик о контракте Магуайра: «Харри – впечатляющая личность, он важен для «МЮ». Мы хотим видеть молодых перспективных игроков, но опыт имеет огромное значение»
Тарханов о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Его даже близко к РПЛ нельзя допускать, он даже в Мексике ничего не смог сделать. У нас много своих тренеров без работы»
«Балтика» хочет получить 400 млн рублей от Калининградской области в 2026 году. В прошлом году клубу дали 350 млн рублей, в 2024-м – 300 млн («РИА Новости»)
«Бавария» не продаст Олисе «Ливерпулю», заявил Хенесс: «Они потратили 500 млн и проводят очень плохой сезон – мы не будем помогать им играть лучше»
Глава сенегальской федерации о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Самый вопиющий и несправедливый грабеж в истории футбола. Мы не поступимся своими ценностями»
Мостовой об Абаскале в РПЛ: «Волосы начинают выпадать, когда делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Давайте я скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!»
«Холанд увлекся шахматами, начал заниматься, хочет играть хорошо. По себе знаю, что на поле легче считать варианты, когда играешь в шахматы». Глава ФИДЕ Дворкович о форварде «Сити»
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия сыграет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию
Дзюба о легионерах «Зенита» в 2015-м: «Когда увидел Халка, Данни, Нету... Обычно такие люди говнистые – было откровением, настолько они хорошие ребята»
Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: «Такой зарплаты быть не должно, когда не играешь в Европе. Возникает вопрос, сколько тогда получают футболисты?»
Нагорных о слухах про Галактионова в «Динамо»: «Никаких переходов не планируется. Обычно видим такое за пару дней до матчей «Локомотива» – ошиблись со временем, видимо»
«На ВАР должны работать футбольные люди – Мостовой, Юран, Ловчев. Приглашайте их – никаких скандалов тогда не будет». Тукманов о судействе
Серия А номинировала Бога, Павловича, Симеоне, Ндика на звание лучшего игрока марта
Экс-голкипер Франции Лама о детстве: «Я хотел стать Пеле, но приходилось стоять в воротах, когда играл с парнями постарше»
Италия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Мюллер пошутил про возвращение в сборную Германии: «Если мы не будем играть в глубокой обороне, а прижимать соперника, то что-то еще возможно на тренировках. У меня с собой бутсы!»
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
Глава «Балтики» о Саусе: «Это сильный и талантливый игрок, мы чувствуем его отсутствие. Мы не стремились продавать его, но со «Спартаком» получилась успешная сделка»
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Это не тренер, все уже должны были понять. Он здесь никому не сдался»
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
