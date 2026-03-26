Магуайр о Кэррике и постоянной работе в «МЮ»: «Он должен войти в число кандидатов. Я уверен, что руководство примет правильное решение»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр считает, что Майкл Кэррик способен остаться на посту главного тренера в следующем сезоне.
44-летний специалист возглавил манкунианцев в январе после увольнения Рубена Аморима. Сообщалось, что летом клуб может назначить нового тренера.
«Мы должны сильно завершить сезон, и я думаю, что он должен сразу же войти в число других кандидатов [на постоянную должность], и пусть процесс идет.
Я уверен, что все получится, и я уверен, что это будет тщательный процесс [отбора].
Это будет важное лето. Нам нужны игроки, которые помогут команде. Мы это знаем, нам нужно усиление состава. Будет крупная кадровая перестановка в менеджменте, и я уверен, что руководство примет правильное решение», – сказал Магуайр.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Если боссам нужно, чтоб МЮ был в топе АПЛ и ЛЧ или трофеи - то Кэррику могут дать шанс, гладя на Артетту. Если у всяких президентов и технических, спортивных директоров, кто принимает решения какие-то другие задачи - то наймут очередного распиаренного физрука.
А я вот не уверен что руководство примет правильное решение. Уже есть примеры.
