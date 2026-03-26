Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»

Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: у них нет Дель Пьеро или Тотти.

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил высказался о предстоящем стыковом матче с Италией за право сыграть на ЧМ-2026 .

Игра состоится сегодня, начало – в 22:45 по московскому времени.

«У нас есть все, чтобы извлечь максимум из этой игры, в этом нет сомнений. Эти футболисты уже играли в больших матчах – в Кельне против Германии, затем в Словакии. Завтрашняя встреча станет для нас очень важным испытанием, но мы готовы. Нам нужно просто сыграть в свой футбол и не думать слишком много о том, что стоит на кону.

От Италии ожидают многого, ведь это великая футбольная страна, но мы не должны слишком пугаться. У нас много молодых игроков, которые прогрессируют, и завтрашний матч станет еще одним шагом в их развитии.

Не думаю, что есть какой-то один игрок, которого мы боимся, но мы прекрасно понимаем силу полузащиты Италии с Тонали , Локателли и Бареллой . Также есть Эспозито и Ретеги . Мы хорошо знаем Италию и понимаем, что у них большой выбор игроков. Но у этой команды нет Дель Пьеро или Тотти – сила Италии в команде, а не в отдельных личностях.

Тем не менее мы уважаем эту сборную: у них есть футболисты, выступающие на самом высоком уровне», – сказал О’Нил.