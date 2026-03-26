  Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»
Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил высказался о предстоящем стыковом матче с Италией за право сыграть на ЧМ-2026

Игра состоится сегодня, начало – в 22:45 по московскому времени. 

«У нас есть все, чтобы извлечь максимум из этой игры, в этом нет сомнений. Эти футболисты уже играли в больших матчах – в Кельне против Германии, затем в Словакии. Завтрашняя встреча станет для нас очень важным испытанием, но мы готовы. Нам нужно просто сыграть в свой футбол и не думать слишком много о том, что стоит на кону.

От Италии ожидают многого, ведь это великая футбольная страна, но мы не должны слишком пугаться. У нас много молодых игроков, которые прогрессируют, и завтрашний матч станет еще одним шагом в их развитии.

Не думаю, что есть какой-то один игрок, которого мы боимся, но мы прекрасно понимаем силу полузащиты Италии с Тонали, Локателли и Бареллой. Также есть Эспозито и Ретеги. Мы хорошо знаем Италию и понимаем, что у них большой выбор игроков. Но у этой команды нет Дель Пьеро или Тотти – сила Италии в команде, а не в отдельных личностях.

Тем не менее мы уважаем эту сборную: у них есть футболисты, выступающие на самом высоком уровне», – сказал О’Нил. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Как говорил Луис Менотти, "Италия никогда не является фаворитом чего-то, но почему то, это "что-то" очень часто достается Италии."
Ответ Busk
Да, на тоненького обычно затаскивают титулы.
Зато у Италии есть физрук Гаттузо)
Так у них и силы в команде нет сейчас, че уж там про личностей говорить))
Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
сегодня, 07:39
