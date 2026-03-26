Булыкин о матче с Никарагуа: «Я был бы не против вызова в сборную, точно не испортил бы картинку в атаке. Соперник не столь грозный – пару голов бы накидал, думаю»
Булыкин о матче с Никарагуа: был бы не против сыграть, пару голов накидал бы им.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей игре национальной команды против Никарагуа.
Товарищеский BetBoom матч сборных состоится 27 марта в Краснодаре.
«Я был бы не против, если бы Карпин вызвал меня на матч против Никарагуа. Уверен, что в атаке точно не испортил бы картину.
Думаю, пару голов в ворота Никарагуа точно бы накидал. Соперник не столь грозный, поэтому даже в своем нынешнем состоянии смог бы им забить», – отметил Булыкин.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, у России – 33-я позиция.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Накидали бы тебе скорее
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем