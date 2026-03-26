Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»

Магуайр об Амориме: у него отличные идеи, но в «МЮ» они не сработали.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о смене Рубена Аморима на Майкла Кэррика на посту главного тренера клуба.

«Смена тренера помогла улучшить форму команды и нашу игровую схему. Когда играешь определенным образом, особенно будучи в центре тройки защитников, как я, играешь немного иначе, чем вчетвером. Переход на четверку сыграл свою роль. Должно быть, потому что результаты раньше были недостаточно хорошими.

Не могу сказать ничего плохого о Рубене. Мне очень нравится Рубен, у него отличные идеи. Просто в «Манчестер Юнайтед » эти идеи не сработали. Я верю, что у него будет потрясающая карьера, и в следующем клубе он, вероятно, выиграет много-много футбольных матчей.

Просто не получилось, и мы, как игроки, тоже должны в большой степени взять на себя ответственность за это. Он повел клуб в нужном направлении, и я думаю, что он заслуживает большой похвалы за это, так как создал хорошую, сплоченную команду», – сказал Магуайр.