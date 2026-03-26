  • Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»
Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»

Магуайр об Амориме: у него отличные идеи, но в «МЮ» они не сработали.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о смене Рубена Аморима на Майкла Кэррика на посту главного тренера клуба.

«Смена тренера помогла улучшить форму команды и нашу игровую схему. Когда играешь определенным образом, особенно будучи в центре тройки защитников, как я, играешь немного иначе, чем вчетвером. Переход на четверку сыграл свою роль. Должно быть, потому что результаты раньше были недостаточно хорошими.

Не могу сказать ничего плохого о Рубене. Мне очень нравится Рубен, у него отличные идеи. Просто в «Манчестер Юнайтед» эти идеи не сработали. Я верю, что у него будет потрясающая карьера, и в следующем клубе он, вероятно, выиграет много-много футбольных матчей.

Просто не получилось, и мы, как игроки, тоже должны в большой степени взять на себя ответственность за это. Он повел клуб в нужном направлении, и я думаю, что он заслуживает большой похвалы за это, так как создал хорошую, сплоченную команду», – сказал Магуайр.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Амориму спасибо что скинул балласт. А в остальном ок сам себя уничтожил,когда тупо все время играл по своей схеме не имея под нее игроков.
Скажем так, частично они сработали - нынешняя ситуация в атакующей линии и общее количество забитых мячей в этом сезоне это демонстрирует. Главной ошибкой Аморима было постоянно ставить Бруну на восьмёрку (он может ситуативно выполнять эту роль, но у него нет достаточных оборонительных навыков, чтобы как следует отрабатывать - да и в принципе одну из лучших десяток мирового футбола ставить восьмёркой было глупо). Но косяк руководства не увольнение Рубена, а отказ от покупки полузащитника летом и зимой. Команде везёт, что сейчас у неё минимальное количество матчей, но в следующем сезоне нужно очень серьёзное усиление в центре поля. И от этого будет зависеть сможет ли МЮ хоть на что-то претендовать в ближайшие годы
сегодня, 10:00
