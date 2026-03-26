Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В центре поля это был бы очевидный фол и желтая карточка»

Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: это пенальти.

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о подкате Дани Карвахаля против него в дерби с «Реалом » (2:3).

На 10-й минуте Карвахаль в штрафной «Реала» сбил Льоренте в подкате после того, как тот нанес удар по воротам – хавбек «Атлетико » при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

– В эпизоде с Карвахалем был пенальти?

– А вы как думаете?

– Думаю, да.

– Я тоже так думаю. Ты находишься в штрафной и даже если уже пробил по мячу, такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В конце концов, если бы такое произошло в центре поля, когда игрок сносит тебя, пока ты лежишь на газоне, это был бы очевидный фол и желтая карточка.

– Он вас даже немного оглушил.

– Я неудачно упал, ударился головой о землю, и из-за этого у меня закружилась голова, – сказал Льоренте.