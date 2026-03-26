  • Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В центре поля это был бы очевидный фол и желтая карточка»
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о подкате Дани Карвахаля против него в дерби с «Реалом» (2:3). 

На 10-й минуте Карвахаль в штрафной «Реала» сбил Льоренте в подкате после того, как тот нанес удар по воротам – хавбек «Атлетико» при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

В эпизоде с Карвахалем был пенальти?

– А вы как думаете?

Думаю, да.

– Я тоже так думаю. Ты находишься в штрафной и даже если уже пробил по мячу, такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В конце концов, если бы такое произошло в центре поля, когда игрок сносит тебя, пока ты лежишь на газоне, это был бы очевидный фол и желтая карточка.

Он вас даже немного оглушил.

– Я неудачно упал, ударился головой о землю, и из-за этого у меня закружилась голова, – сказал Льоренте. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Это понимают все непредвзятые люди. Мяч еще находится в игре, а Карвахаль летит в подкате. Хорошо, что хоть травму не нанес, хотя Льоренте потом хромал и был вынужден уйти с поля, но, к счастью, обошлось. 100% пенальти
Только не в сливочной штрафной
Кефирные глоры даже в травме Рэмси, нанесенной Шоукроссом, увидели бы чисто игровой момент, если бы Шоукросс играл за сливки.
Там был игровой момент, кстати. Говорю, как фанат Арсенала. Был бы вар, его бы не удалили. Но хорошо, что Вара не было.
Подобным товарищам лишь бы накинуть на вентилятор, да приплести сюда бедного Рэмзи🤦🏻‍♂️
Я тоже не понимаю, почему то что будет нарушением вне штрафной не является нарушением в штрафной? Странная логика судейства. Я не только про этот случай
