  • Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что не уверен в победе сборной России в матчах с Никарагуа и Мали.

Команда Валерия Карпина в рамках BetBoom матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали – 31 марта в Санкт‑Петербурге.

– Как человек, который более 60 лет в футболе, столько игр сыграл за сборную, конечно, буду смотреть ближайшие матчи. Понятно, что что‑то не нравится, мы отстранены, но играть все равно надо при всех делах. Есть рейтинги, нужно не пропадать. Все равно нас разбанят – никуда не денутся. Разве нужно сейчас просто взять и закрыться? Нас все равно вернут, а играть надо.

– Уверены, что наша сборная обыграет Никарагуа и Мали?

– Не уверен. В нашу сборную во всем не особо верю. В тех, кого вызывают, тоже. Наша команда отстранена уже четыре года, и все это время вызываются новые игроки и нам говорят, что это просмотр. Просмотр к чему? Это главная команда страны, сборная. Она должна выходить и показывать свою силу в спорте. Недавно мы видели наших паралимпийцев – просто красавцы ребята, сражались за страну! И футболисты тоже должны сражаться. Да, я смотрю на результаты, где разгромы по 9:0, по 5:0. Но игра команды далека от идеала, – сказал Ловчев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
В нашу сборную во всем не особо верю. В тех, кого вызывают, тоже.
..
Не совсем понял. Сборная состоит из тех, кого вызывают. А он про какую ещё сборную?
Чем старше становится, тем ещё больше ворчит.
А вот с Евгенийсерафимычем в составе, обыграли бы мульён процентов.)))
Говорят, 40 тыщ на Никарагуа придёт. А Ловчева там не будет.
Шестикрылыч, накатил что ли перед эфиром?😅
"Мы верим тверда, в героев спорта, и нам победа как воздух нужна..... ".
Если их не обыгрывать то надо тушить свет и закрывать РПЛ.
Если они обыграют детей из Африки это будет бесчеловечно. А если не обыграют, это будет хотя бы весело
Материалы по теме
Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»
вчера, 20:01
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
вчера, 15:24
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
вчера, 12:30
Быстров о сборной России: «Зачем опять по 40 человек вызывают? Тренеры за два года не смогли определиться с костяком? Давайте тогда всех россиян из РПЛ вызывать – будет 100 человек»
24 марта, 12:57
Быстров о составе России: «Я против, что вызываются 30 человек, неинтересно смотреть на два состава, сборная – это 20 человек. За это время могли бы уже назвать основной костяк и наигрывать его»
20 марта, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
Семак о Дуране и Энрике: «Джон – талантливый игрок, ему непросто адаптироваться в РПЛ. Луису нужно прибавлять, но он не так много забивал и отдавал раньше – сложно ждать всплеска»
18 минут назад
Быстров о сборной: «Вызов 30 игроков – это неуважение Карпина к болельщикам. Давайте вызовем 60 человек, чтобы обыграть Никарагуа, Мали, Бали. Состав наигрывают десятилетиями»
23 минуты назад
Глава «Балтики» о курсах управления гневом для Талалаева: «Его можно преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков»
31 минуту назад
Риоло о том, что Мбаппе опроверг историю с коленом: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо»
40 минут назад
Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»
41 минуту назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
54 минуты назадРеклама
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В центре поля это был бы очевидный фол и желтая карточка»
сегодня, 09:50
Рагнар Сигурдссон: «Когда жил в России, считал, что там все супердешево. Газ, еда очень дороги в Скандинавии»
сегодня, 09:31
Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо» из «Локомотива». Бело-голубые доверяют Гусеву и не ищут кандидатуры на лето («СЭ»)
сегодня, 09:24
Жена Смолова о своей клинике: «Я ничего не зарабатываю на ней, только вкидываю. Наш сегмент – чуть выше среднего, но цены не из воздуха поставили, смотрим на конкурентов»
сегодня, 09:13
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»
3 минуты назад
Булыкин о матче с Никарагуа: «Я был бы не против вызова в сборную, точно не испортил бы картинку в атаке. Соперник не столь грозный – пару голов бы накидал, думаю»
7 минут назад
Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»
55 минут назад
Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
сегодня, 09:37
Берналь с 14 лет работает с психологом: «Это очень помогло мне, особенно после травмы. Мне казалось, что партнеры находятся на другом уровне, что у меня ничего не получится»
сегодня, 09:20
Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»
сегодня, 08:54
Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
сегодня, 07:56
Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
сегодня, 07:39
Губерниев о 4 голах Соболева в 5 матчах: «Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать»
сегодня, 07:24
Литвинов о судействе в РПЛ: «Пусть ВАР вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол»
сегодня, 06:49
Рекомендуем