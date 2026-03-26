Дзюба о легионерах «Зенита» в 2015-м: «Когда увидел Халка, Данни, Нету... Обычно такие люди говнистые – было откровением, настолько они хорошие ребята»

Дзюба о легионерах «Зенита» в 2015-м: было откровением, настолько хорошие ребята.

Бывший форвард «Зенита » Артем Дзюба высказался о знакомстве с легионерами после трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.

Нападающий перешел к сине-бело-голубым из «Спартака» в 2015 году.

«Когда я приехал и увидел Халка , Данни , Кришито , Ломбертса , Нету... Обычно такие люди бывают говнистые, а тут люди действительно представляют из себя очень многое.

Насколько они прекрасные футболисты, настолько они хорошие ребята – для меня это было откровением», – рассказал Дзюба в документальном фильме «Зенит навсегда».

