Дзюба о легионерах «Зенита» в 2015-м: «Когда увидел Халка, Данни, Нету... Обычно такие люди говнистые – было откровением, настолько они хорошие ребята»
Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о знакомстве с легионерами после трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.
Нападающий перешел к сине-бело-голубым из «Спартака» в 2015 году.
«Когда я приехал и увидел Халка, Данни, Кришито, Ломбертса, Нету... Обычно такие люди бывают говнистые, а тут люди действительно представляют из себя очень многое.
Насколько они прекрасные футболисты, настолько они хорошие ребята – для меня это было откровением», – рассказал Дзюба в документальном фильме «Зенит навсегда».
Собственно, Дзюба сам так и вел себя