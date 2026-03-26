Рагнар Сигурдссон: «Когда жил в России, считал, что там все супердешево. Газ, еда очень дороги в Скандинавии»
Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон сравнил цены в России и Скандинавии.
– Цены растут, но я бы не сказал, что слишком сильно. Просто здесь цены были очень высокими уже много лет. Газ, еда очень дороги в Скандинавии. Когда я жил в России, считал, что там все стоит супердешево. При том, что в России выросли цены, здесь все равно дороже. Хотя все дорожает.
– Сколько в среднем платите за коммуналку в Дании и Исландии?
– Не уверен, потому что просто оплачиваю счет, когда он приходит, и больше об этом не думаю.
– То есть даже не смотрите, сколько пришло?
– Не особенно. Ты в любом случае обязан заплатить, и я предпочитаю не думать о вещах, которые не могу контролировать, – сказал Сигурдссон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
