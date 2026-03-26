Рагнар Сигурдссон: «Когда жил в России, считал, что там все супердешево. Газ, еда очень дороги в Скандинавии»

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон сравнил цены в России и Скандинавии. 

– Цены растут, но я бы не сказал, что слишком сильно. Просто здесь цены были очень высокими уже много лет. Газ, еда очень дороги в Скандинавии. Когда я жил в России, считал, что там все стоит супердешево. При том, что в России выросли цены, здесь все равно дороже. Хотя все дорожает.

Сколько в среднем платите за коммуналку в Дании и Исландии?

– Не уверен, потому что просто оплачиваю счет, когда он приходит, и больше об этом не думаю.

То есть даже не смотрите, сколько пришло?

– Не особенно. Ты в любом случае обязан заплатить, и я предпочитаю не думать о вещах, которые не могу контролировать, – сказал Сигурдссон. 

Тактично ушел от вопроса)
Если б знали вы,
Как мне дороги
Газ, еда в Скандинавии.
откуда он знает что в России цены выросли?
Ответ CaSpeR-13
откуда он знает что в России цены выросли?
Могли же друзья в Краснодаре остаться, с кем связь поддерживает.
Ответ CaSpeR-13
откуда он знает что в России цены выросли?
С Петровым переписывается. В вацапе... В телеграмме.. В Максе, конечно)
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Разговор про цены. И про коммуналку. У нас то же немаленькие на всё расходы и налоги то же. Вот про это разговор. И рост их выше, чем в Европе. Цены в розницу на ту же одежду, обувь, алкоголь, напитки в Европе в большинстве стран вообще ниже, чем у нас. Как и на фрукты с овощами.
И пропаганды в моих постах уж явно нет.
