Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможной победе на ЧМ-2026 в роли капитана национальной команды.
«Победить на чемпионате мира в качестве капитана? Это так сложно, так редко случается.
Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь важность вещей. Нужно жить настоящим, понимать значение вещей и соревнований.
Было бы фантастически выиграть – для меня, для игроков, для французов, для журналистов… Кажется, вам бы это понравилось», – сказал футболист «Реала», улыбаясь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
