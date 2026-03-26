Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»

Мбаппе: победить на ЧМ в роли капитана Франции сложно – это редкость.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможной победе на ЧМ-2026 в роли капитана национальной команды.

«Победить на чемпионате мира в качестве капитана? Это так сложно, так редко случается.

Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь важность вещей. Нужно жить настоящим, понимать значение вещей и соревнований.

Было бы фантастически выиграть – для меня, для игроков, для французов, для журналистов… Кажется, вам бы это понравилось», – сказал футболист «Реала », улыбаясь.