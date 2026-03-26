Берналь с 14 лет работает с психологом: «Это очень помогло мне, особенно после травмы. Мне казалось, что партнеры находятся на другом уровне, что у меня ничего не получится»

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь рассказал о том, чем ему помог психолог. 

Вы с 14 лет работаете с психологом, задолго до травмы. Что вас к этому привело?

– В 14 лет я как раз попал в Ла Масию. Это посоветовал мой агент, и с тех пор я его не менял. Это очень помогло мне. Даже сейчас, когда у меня хороший период, считаю, что это тоже важно. А во время травмы особенно важно. 

Что именно вы больше всего прорабатываете с его помощью?

– В конце концов, мне всего 18 лет, а я уже играю в Лиге чемпионов, в больших матчах. Это то, с чем я в первую очередь работаю с ним. И также – жизнь вне поля: умение выходить за пределы своего окружения, за пределы тренировочной базы. Думаю, иногда я слишком много думаю о вещах, которые, возможно, не так уж и важны, но я накручиваю себя.

Особенно когда я вернулся после травмы: в те моменты мне казалось, что партнеры по команде находятся на другом уровне по сравнению со мной, что я только вернулся и у меня ничего не получится. Это было тяжело. Но я проработал это с психологом и значительно улучшил свое состояние, – сказал Берналь. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМарк Берналь
logoБарселона
психология
logoЛа Лига
Таким людям, возможно, надо поработать с психиатром. Непонятна повальное увлечение психологами.
