Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо» из «Локомотива». Бело-голубые доверяют Гусеву и не ищут кандидатуры на лето («СЭ»)

Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо».

В «Динамо » не ожидается существенных кадровых перестановок.

По данным «Спорт-Экспресса», в московском клубе на данный момент не обсуждается кандидатура главного тренера команды на лето. В «Динамо» доверяют Ролану Гусеву и поддерживают его как публично, так и внутри клуба.

Информация о возможном переходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных, равно как и «спортивного блока из «Локо», также не соответствует действительности.

Ранее о возможном переходе Галактионова и Нагорных в «Динамо» сообщал телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».