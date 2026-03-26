Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо» из «Локомотива». Бело-голубые доверяют Гусеву и не ищут кандидатуры на лето («СЭ»)
В «Динамо» не ожидается существенных кадровых перестановок.
По данным «Спорт-Экспресса», в московском клубе на данный момент не обсуждается кандидатура главного тренера команды на лето. В «Динамо» доверяют Ролану Гусеву и поддерживают его как публично, так и внутри клуба.
Информация о возможном переходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных, равно как и «спортивного блока из «Локо», также не соответствует действительности.
Ранее о возможном переходе Галактионова и Нагорных в «Динамо» сообщал телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Это же тот невменько, что "дал инсайд" про какой-то трансфер в Спартак, а потом возмущался, что Спартак, сообщая официально о трансфере "не сослался на него, как на первоисточник"?
Плюс ещё какая-то шиза была от него года 3 назад, но уже не помню точно.