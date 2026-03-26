Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо» из «Локомотива». Бело-голубые доверяют Гусеву и не ищут кандидатуры на лето («СЭ»)

В «Динамо» не ожидается существенных кадровых перестановок.

По данным «Спорт-Экспресса», в московском клубе на данный момент не обсуждается кандидатура главного тренера команды на лето. В «Динамо» доверяют Ролану Гусеву и поддерживают его как публично, так и внутри клуба.

Информация о возможном переходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных, равно как и «спортивного блока из «Локо», также не соответствует действительности.

Ранее о возможном переходе Галактионова и Нагорных в «Динамо» сообщал телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
"ЭкСпорт Клиника" - более подходящее название этого телеграм-канала.
Ответ Фут.Боль
Эскорт
Перейти из Локомотива в Динамо, это или алчность, или слабоумие.
Из этой новости как будто бы вывод напрашивается, что Галактионов не перейдет в Динамо только из-за доверия тех к Гусеву, а не потому, что Галактионову это нафиг не надо. А по факту именно такая последовательность аргументации должна быть
Ответ Александр Худобин_1116329546
А Талалаев перейдёт?
Вот бы на тандем Карпина и Талалаева посмотреть)
прикольно,создал себе телеграмм канал,выкладываешь выдуманные новости в нем,потом ссылаясь на него,печатаешь в спортивных сми с ссылкой на данный канал
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Глебчик Чернявский примерно так и раскрутился...
Пару-тройку проигрышей и доверие улетучится
>сообщал телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Это же тот невменько, что "дал инсайд" про какой-то трансфер в Спартак, а потом возмущался, что Спартак, сообщая официально о трансфере "не сослался на него, как на первоисточник"?
Плюс ещё какая-то шиза была от него года 3 назад, но уже не помню точно.
Специально вбросы идут против Локо. Галактионов об этом открыто заявил на одной пресс-конференции.
Главный вопрос - зачем такой вариант был бы самому Галактионову.
Как минимум, надо доиграть сезон и уже тогда смотреть: оставлять Гусева или нет. Пока, команда играет весьма хорошо.
sегодня, 10:00
