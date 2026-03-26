Жена Смолова о своей клинике: «Я ничего не зарабатываю на ней, только вкидываю. Наш сегмент – чуть выше среднего, но цены не из воздуха поставили, смотрим на конкурентов»

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ поделилась подробностями о работе своей клиники по поддержке ментального и физического здоровья.

– Что тебе было особенно важно в клинике?

– Качество. Чтобы были поддерживающие, теплые врачи. Чтобы не было обесценивания. Потому что в психиатрической сфере тебе могут наговорить такого… Станет еще хуже. Мы с бизнес-партнершей ненавидим мракобесие. Поэтому мы нацелены на строжайший контроль. Психиатры работают по протоколам. Все ориентируются на новые исследования в сфере доказательной медицины.

– Как устроена клиника?

– У нас есть психиатры, неврологи, главврач. Клинический директор, директор по работе с клиентами. Команда не особо большая: 2 оунера, 24 врача, 3 руководителя и 2 администратора.

В онлайн-центре: один руководитель, один эйчар, 30 психологов, два администратора. Плюс стажерская программа, где два руководителя. Всего в центре и клинике – 65 человек.

– Чем именно ты занимаешься в управлении?

– Специфика стартапа в том, что у одного человека могут быть задачи из разных сфер. Например, мы наняли эйчара и пытаемся разгрузить вопросы общения с сотрудниками, потому что многими вопросами занималась самостоятельно. Решаю сеошные задачи, проверяю и ставлю KPI, общаюсь с бизнес-аналитиком. Полностью отвечаю за помещение. Соблюдаются ли нормы СанПиНа, решаю, как оперативно починить, если где-то в очередной раз что-то сломалось. Медлицензию делала вместе с консалтингом, но все готовила сама. Занимаюсь продакшеном подкаста – отвечаю за сценарий, аудио, видео. С рекламодателями общаюсь.

– Я посмотрел цены на первичный прием у психиатра: от 6 до 15 тысяч рублей. Кто-то скажет: дороговато.

– Это не нижний сегмент – чуть выше среднего. Но мы эти цены не из воздуха поставили. Смотрим на конкурентов и формируем цены в условиях этой вилки. Если бы ставили из воздуха, можно было бы сделать и 30, и 50 тысяч.

– Ты как-то говорила, что вы ориентируетесь не на студентов, а на людей ближе к 30, у которых уже есть карьера.

– Если мы поставим 3 тысячи рублей за прием, сколько тогда будет получать психиатр? Естественно, врачи получают не 100% от приема. И надо понимать наши расходы. Мы платим процент врачам. Платим страховые взносы. А частная медицина сейчас ушла со льгот, когда за сотрудника платили 15%. Теперь платим 30%. Платим еще другие налоги – и сколько остается от приема за 3 тысячи? 200 рублей? А когда ты будешь отбивать 60 миллионов? В 3015 году 😄?

– Как сейчас устроена экономика? Вы зарабатываете?

– Еще теряем, конечно. Мы открылись в октябре [2025-го] – чтобы выйти в ноль, это еще план на год. У нас 237 метров, 5 кабинетов – по 12 часов каждый. 60 часов должны быть заняты, но, конечно, все 60 часов заняты не будут.

– Но у тебя есть зарплата каждый месяц?

– Я ничего не зарабатываю на клинике (сейчас это просто нереалистично) – только вкидываю. Зарабатываем в онлайн-центре, – сказала Истомина.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Да твою ж!!! Залез на сайт новости глянуть. Опять она. За что???
Ответ Иван Петров
Думаю тыщ за 50. Возможно за столько Кораблев засунул сюда эту женщину)) типа вкинулась на пиар
"Я ничего не зарабатываю, только вкидываюсь"
Ответ Solar Flame
слова ответственного оунера
Как же задрала эта неприкрытая реклама клиники Истоминой.
Уже бесят все эти эйчары, оунеры, сеошные задачи. Сколько можно нести эту пургу, не имеющую ни малейшего отношения к спорту.
Ответ Evgen Vynokurov
Скорей, антиреклама. Я уже только по заголовку зашёл поржать с этой очередной "бизнес-леди", у которой очередной "бизнес по сжиганию денег" мужа-футболиста...
Ответ Evgen Vynokurov
Это чтобы нам убить наше ментальное здоровье, и мы стали пациентами в клинике Истоминой. Профит.
А если они разведутся, то её статус будет: "Истомина, бывшая жена бывшего футболиста клубов РПЛ Смолова"??
Ответ Рубин2003
И этот собиратель букв Кораблев тут же возьмет интервью о жизни бывших жен бывших футболистов👍🏻
Надо на сайте клиники ссылку на её интервью кинуть. Клиентов ноль будет.
Ладно цена , стаж психолога 4 года)))))))
Проще за бесплатно на исповедь в церковь сходить. Добровольно 500 задонатишь и всё. Эффект такой же .
"2 оунера"
А Минздрав РФ в курсе про такие "должности" в медицине ?)
всем по теплому врачу
Короче захотела Карина свой бизнес, ну Федя и сказал "Пойди в сейфе возьми вот столько." Бизнеса там конечно маловато, стопудово в клиентах одни знакомые, да несколько ведущихся на эту "псевдопсихолухию" зумеров, но зато деваша бизнесвумен и движуха.
По ходу скрытая реклама на спортсе
Ответ djamel
По-моему, открытая.
Жена Смолова: «Я многое сделала для ментального здоровья в России. Важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как это важно. Тогда многое начнет меняться»
вчера, 11:45
Смолов не вкладывал деньги в клинику Истоминой, на запуск которой она потратила 60 млн рублей: «Это только мои деньги, умела откладывать. Федору очень нравится мной хвастаться»
вчера, 10:30
Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»
вчера, 09:55
Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»
вчера, 09:14
Рекомендуем
Главные новости
Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»
16 минут назад
Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»
28 минут назад
Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»
34 минуты назад
Семак о Дуране и Энрике: «Джон – талантливый игрок, ему непросто адаптироваться в РПЛ. Луису нужно прибавлять, но он не так много забивал и отдавал раньше – сложно ждать всплеска»
49 минут назад
Быстров о сборной: «Вызов 30 игроков – это неуважение Карпина к болельщикам. Давайте вызовем 60 человек, чтобы обыграть Никарагуа, Мали, Бали. Состав наигрывают десятилетиями»
54 минуты назад
Глава «Балтики» о курсах управления гневом для Талалаева: «Его можно преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков»
сегодня, 10:23
Риоло о том, что Мбаппе опроверг историю с коленом: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо»
сегодня, 10:14
Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»
сегодня, 10:13
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В центре поля это был бы очевидный фол и желтая карточка»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну, Гордон, Райя, Уэлбек, Гиббс-Уайт – среди номинантов на приз лучшему игроку марта в АПЛ
10 минут назад
Булыкин о матче с Никарагуа: «Я был бы не против вызова в сборную, точно не испортил бы картинку в атаке. Соперник не столь грозный – пару голов бы накидал, думаю»
38 минут назад
Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»
сегодня, 09:59
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
сегодня, 09:45
Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
сегодня, 09:37
Берналь с 14 лет работает с психологом: «Это очень помогло мне, особенно после травмы. Мне казалось, что партнеры находятся на другом уровне, что у меня ничего не получится»
сегодня, 09:20
Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»
сегодня, 08:54
Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
сегодня, 07:56
Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
сегодня, 07:39
Губерниев о 4 голах Соболева в 5 матчах: «Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать»
сегодня, 07:24
Рекомендуем