Жена Смолова о своей клинике: «Я ничего не зарабатываю на ней, только вкидываю. Наш сегмент – чуть выше среднего, но цены не из воздуха поставили, смотрим на конкурентов»

Истомина о своей клинике: я ничего не зарабатываю, только вкладываю.

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ поделилась подробностями о работе своей клиники по поддержке ментального и физического здоровья.

– Что тебе было особенно важно в клинике?

– Качество. Чтобы были поддерживающие, теплые врачи. Чтобы не было обесценивания. Потому что в психиатрической сфере тебе могут наговорить такого… Станет еще хуже. Мы с бизнес-партнершей ненавидим мракобесие. Поэтому мы нацелены на строжайший контроль. Психиатры работают по протоколам. Все ориентируются на новые исследования в сфере доказательной медицины.

– Как устроена клиника?

– У нас есть психиатры, неврологи, главврач. Клинический директор, директор по работе с клиентами. Команда не особо большая: 2 оунера, 24 врача, 3 руководителя и 2 администратора.

В онлайн-центре: один руководитель, один эйчар, 30 психологов, два администратора. Плюс стажерская программа, где два руководителя. Всего в центре и клинике – 65 человек.

– Чем именно ты занимаешься в управлении?

– Специфика стартапа в том, что у одного человека могут быть задачи из разных сфер. Например, мы наняли эйчара и пытаемся разгрузить вопросы общения с сотрудниками, потому что многими вопросами занималась самостоятельно. Решаю сеошные задачи, проверяю и ставлю KPI, общаюсь с бизнес-аналитиком. Полностью отвечаю за помещение. Соблюдаются ли нормы СанПиНа, решаю, как оперативно починить, если где-то в очередной раз что-то сломалось. Медлицензию делала вместе с консалтингом, но все готовила сама. Занимаюсь продакшеном подкаста – отвечаю за сценарий, аудио, видео. С рекламодателями общаюсь.

– Я посмотрел цены на первичный прием у психиатра: от 6 до 15 тысяч рублей. Кто-то скажет: дороговато.

– Это не нижний сегмент – чуть выше среднего. Но мы эти цены не из воздуха поставили. Смотрим на конкурентов и формируем цены в условиях этой вилки. Если бы ставили из воздуха, можно было бы сделать и 30, и 50 тысяч.

– Ты как-то говорила, что вы ориентируетесь не на студентов, а на людей ближе к 30, у которых уже есть карьера.

– Если мы поставим 3 тысячи рублей за прием, сколько тогда будет получать психиатр? Естественно, врачи получают не 100% от приема. И надо понимать наши расходы. Мы платим процент врачам. Платим страховые взносы. А частная медицина сейчас ушла со льгот, когда за сотрудника платили 15%. Теперь платим 30%. Платим еще другие налоги – и сколько остается от приема за 3 тысячи? 200 рублей? А когда ты будешь отбивать 60 миллионов? В 3015 году 😄?

– Как сейчас устроена экономика? Вы зарабатываете?

– Еще теряем, конечно. Мы открылись в октябре [2025-го] – чтобы выйти в ноль, это еще план на год. У нас 237 метров, 5 кабинетов – по 12 часов каждый. 60 часов должны быть заняты, но, конечно, все 60 часов заняты не будут.

– Но у тебя есть зарплата каждый месяц?

– Я ничего не зарабатываю на клинике (сейчас это просто нереалистично) – только вкидываю. Зарабатываем в онлайн-центре, – сказала Истомина.

