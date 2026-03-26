  • Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак»: «Именно он собрал чемпионский состав, Дима на старые грабли не наступит. Усилил бы штаб Тихоновым и нашел должность Мостовому»
Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак»: «Именно он собрал чемпионский состав, Дима на старые грабли не наступит. Усилил бы штаб Тихоновым и нашел должность Мостовому»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший вернул бы Дмитрия Аленичева на пост главного тренера красно-белых. 

Будь ваша воля, кого бы назначили тренером «Спартака»?

– Диму Аленичева. Я в него верю. Именно он собрал чемпионский состав, пригласил качественных игроков. Эх, если бы не обиднейшее поражение от киприотов...

Мне кажется, Аленичев, как и его помощник Титов, уже набил шишки и на старые грабли не наступит. Плюс усилил бы штаб Андреем Тихоновым и нашел бы какую-то должность Саше Мостовому. В команде должно быть больше своих ребят. Для которых «Спартак» не пустой звук. Они и игру наладят, и вернут утраченный дух.

Вот смотрю на «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», «Балтику». Что их объединяет? Там работают российские тренеры, и у них получается. Почему же «Спартак» берет исключительно иностранцев? Чем они лучше наших? – сказал Пресняков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чего мелочиться? Надо к этой безумной компании добавить Ловчева тренером защитников и Кавазашвили тренером вратарей. А пресс-атташе назначить Бубнова. Только пусть Пресняков за свои деньги создаст себе ФК и делает с ним чего хочет.
Из этой новости я поняла только одно - что Пресняков-старший ещё жив 😁
Ответ Din Korso
Жесть.В одну секунду написали😂
Ответ Оскар 2026
У меня кота Оскар зовут 🤣
вот это комбо штаб собрал! хорошо что это только у него в голове
В полку экспертов прибыло
Аленичев и компания не тренируют уже давно нигде и никого
И тем не менее хотят, чтобы их взяли в Спартак
Футболисты конечно классные были, но у ребят после окончания карьеры большие проблемы с самооценкой
Ответ melmi
Более того, там где они тренировали, найти хоть какие-то успехи довольно затруднительно
Ответ melmi
там и с зависимостями не все гладко
Я бы даже на это посмотрел, на такую ОПГ. Вот тут бы началось настоящее веселие, мы бы тут каждый день стебались.
Из новости узнал, что Пресняков-старший ещё жив.
Ответ Оскар 2026
Ну ты даёшь 🤣
Ответ Din Korso
Держи плюс🔥👍🏻
Мужик собрал все хэюештеги по скрепности, тут и дух, и свои ребята, и Мостовой. Не хватает только упоминания борща.
Почему до сих пор молчит Пресняков младший?
