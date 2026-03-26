Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак»: «Именно он собрал чемпионский состав, Дима на старые грабли не наступит. Усилил бы штаб Тихоновым и нашел должность Мостовому»

Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак».

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший вернул бы Дмитрия Аленичева на пост главного тренера красно-белых.

– Будь ваша воля, кого бы назначили тренером «Спартака»?

– Диму Аленичева. Я в него верю. Именно он собрал чемпионский состав, пригласил качественных игроков. Эх, если бы не обиднейшее поражение от киприотов...

Мне кажется, Аленичев, как и его помощник Титов , уже набил шишки и на старые грабли не наступит. Плюс усилил бы штаб Андреем Тихоновым и нашел бы какую-то должность Саше Мостовому. В команде должно быть больше своих ребят. Для которых «Спартак» не пустой звук. Они и игру наладят, и вернут утраченный дух.

Вот смотрю на «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», «Балтику». Что их объединяет? Там работают российские тренеры, и у них получается. Почему же «Спартак» берет исключительно иностранцев? Чем они лучше наших? – сказал Пресняков.