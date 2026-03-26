Тренер, воспитавший Миранчуков, Сауся, Комарова: «Ни за кого из игроков не получал денег. В школе говорят, что потерялись документы. За трансфер Леши в «Аталанту» могло быть тысяч 800»

Детский тренер Александр Воронков в интервью Спортсу» рассказал, что не получал денег за воспитание игроков. Специалист воспитал более 10 российских игроков для профессионального футбола, включая Алексея и Антона Миранчуков, Владислава Сауся, Ивана Комарова, Вячеслава Литвинова.

– Как вы искали футболистов?

– Когда помоложе был, ходил по садикам и школам. Договаривался с учителями физкультуры, преподавателями. Ставил строем, разбивал на группы по три человека – и проводил тесты. 

Ездил в соседние районы, каждый день обходил хотя бы одну школу или садик. Около двух месяцев уходило, чтобы набрать группу. Объявления [о наборе] я никогда не писал. Если в школу не пускали (потому что в селе была конкурирующая секция), искал лазейки. Договаривался с классными руководителями, чтобы пробраться на урок физкультуры. 

Вообще, я не сторонник слишком раннего набора, но к школе многих способных детей раздергивали на другие виды спорта.

– Почему не писали объявления о наборе? 

– Есть такой Владимир Иванович Шевелев. Невероятный человек. В детстве остался без ноги, без глаза – под трамвай попал. Он открывал академию «Краснодара», стоял у истоков, уже после него пришел серб Александр Марьянович. А до этого Шевелев в частной школе вырастил множество игроков для больших академий. Большой спец, короче. 

И вот как-то попал к нему на лекцию, где Шевелев объяснил, как важна селекция в детском футболе. Рассказывал мне, что раньше с него все смеялись, когда утверждал: «Без селекции футбола не существует». Говорили: «Да он просто тренировать не хочет». 

Но он был уверен – мало просто ждать, что рано или поздно придет талантливый мальчик. Нужно искать самому детей с задатками. Так я и стал ездить по садикам и школам. Плюс постоянно общался с тренерами, узнавал про интересных ребят в других районах, поселках.

– Вы получали выплаты за воспитанных игроков? 

– Нет. После трансфера Леши в «Аталанту» школа «Виктория» получила порядка 4,8 млн рублей, и тогдашний начальник спорта в городе сказал: «Получишь все, что тебе причитается». Но потом он ушел из школы – а я ничего не получил в итоге. Те деньги давно уже съедены, истрачены. 

– Сколько вам должно было прийти? 

– Если по-честному, по закону, наверное, тысяч восемьсот. 

– Почему не пришло?

– В «Виктории» говорили, что у них пропали журналы тренировочно-методической части. По какой причине – не знаю. Посыл от них был, что я халатно отнесся, моя вина. 

Этот документ – основной, чтобы показать, что ты тренер, что действительно работал с конкретным воспитанником. Там записаны часы и тренировочные занятия. Но бумаги нет. Пропала. Поэтому ничего и не получу. 

– У вас больше 10 воспитанников – и ни за кого не приходили деньги?

– Нет. Если что и было, то только благодарности от самих ребят. 

Один раз заплатил агент Павел Андреев. Там непростая история. Я отправил Дмитрия Малыгина в «Локомотив» – договорился обо всем. Приехал сотрудник Андреева, Вадим Шпинев. Заплатили Малыгину, мне дали бонус. Единственный случай, наверное, когда получил деньги за воспитанника. 

Потом появился Деннис Лахтер (который продавал Аршавина в «Арсенал») – и увел Малыгина в «Динамо». В «Локо» посчитали, что это я воду баламучу. Лахтер подстроил, произошел конфликт. На турнире в Крымске все пересеклись, я спрашивал, что там произошло. Рядом пацаны из моего 2003 года рождения. Малыгин вспылил, чуть не послал. Комаров тогда вступился: «Слышь, Малыга, тебя этот человек поднял, а ты чего-то там фыркаешь».

– В 2025-м РФС принял новый закон о выплатах: обязал клубы ежегодно перечислять 2 процента зарплаты футболистов – школам и тренерам, которые их воспитали. Тоже не получали? 

– Я про это даже не слышал ничего. Вроде как хотели ввести, а видишь – уже, оказывается, ввели, – рассказал Воронков.

«Для футбола я умер. Выгорел». Как живет тренер, воспитавший Миранчуков, Сауся и Комарова

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
"В «Виктории» говорили, что у них пропали журналы тренировочно-методической части. По какой причине – не знаю. Посыл от них был, что я халатно отнесся, моя вина"
Ну, это просто классика. Тренер воспитал игрока, доросшего до топ-клуба и евротрофея, а ему не могут оформить выплату из-за бюрократических проволочек. А потом в Минспорта с умным видом рассказывают, что надо повышать престиж профессии детского тренера
Ну по идее в суд надо подавать, собирать свидетельские показания, в том числе от Миранчуков. Сейчас свидетелями доказывают трудовой стаж иногда, думаю что тут тоже это возможно. Тем более сумма приличная, не 20 тысяч.
В суде выяснится, что оказывается тренер (какой то хрен из местной федерации) уже получил денежку.
вот так вот. а потом лимит надо ужесточать, ведь это он во всем виноват.
Я так удивлен...
Все деньги оседают в карманах агентов.
Братец, ты пробовал читать саму новость? Я тебе даже помогу, а ты попробуй найти в этом фрагменте слово "агент":

"После трансфера Леши в «Аталанту» школа «Виктория» получила порядка 4,8 млн рублей, и тогдашний начальник спорта в городе сказал: «Получишь все, что тебе причитается». Но потом он ушел из школы – а я ничего не получил в итоге"

Я понимаю, что обывателю проще все беды российского футбола свалить на агентов, но во многих руководствах школ, спортивных структур сидят ребята еще более голодные и жадные, чем агенты
Ну что ты, не может такого быть. У нас на государство работают люди честные. Там скорее всего американцы воду мутят, а тренер просто не в курсе. Возможно мошенники в телеграм.
Место таких воров на ближайшем столбе
Чиновники федеральные, региональные из федерации классно пилят эти деньги!
Поэтому и нет развития
Всё просто. Не получил ты - получил другой. Где то же числиться первый тренер... Он об этом скорее всего намекает
Если игроки чувствовали его вклад в свою карьеру могли бы и сами поблагодарить.
интересно а директор этой школы получил какую-нибуть премию за Миранчуков? точнее, выписал лы ее себе?
