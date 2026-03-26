Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»

Жичкин об Ironman: у меня нет кризиса среднего возраста.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин в интервью Спортсу’‘ рассказал о своей любви к спорту.

– В комментах напишут, что ты очередной 40-летний мужчина с кризисом среднего возраста .

– У меня нет кризиса среднего возраста. И нет ощущения, что завтра пенсия, поэтому надо итоги подводить. Для меня триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол. Как условный Дмитрий Хлестов , который в 55 лет играет в футбол 15 раз в неделю.

– Это почему-то кризисом среднего возраста не считается .

– Хлестов кайфует от игры, любит быть в форме, получает удовольствие. Он в отличных кондициях, сухой, подтянутый – такая же быстрая собака, как и был. Я получаю точно такое же удовольствие от триатлона и тренировок. Могу выплескивать внутреннюю спортивную энергетику в плавании, велоспорте и беге. Что еще важно – безопасно и без травм.

– Нет ли такого, что триатлоном ты заменяешь нереализованность на работе или где-то еще?

– Это вообще параллельные вещи, одно другое не заменяет и не вытесняет. К примеру, я еще не прокомментировал финал ни одного еврокубка. Ни половина железки, ни полная железка, ни безумный забег в пустыне не могут заполнить этот пробел. Отец в детстве сказал фразу, которую понял только с годами: «Чем больше ты делаешь, тем больше успеваешь». Когда слишком много свободного времени, это очень расслабляет. Как правило, так погружаешься во внутреннюю лень, что не справляешься даже с незначительными задачами.

Когда же загрузил все время с утра до вечера работой, семьей, детьми, тренировками и друзьями, ты гораздо продуктивнее. Потому что занимаешься тайм-менеджментом. Нет возможности откладывать и прокрастинировать.

– Может, ты убегаешь из семьи на четыре часа?

– В моем случае точно мимо. Я тренируюсь утром и днем, когда жена на работе, сын – в школе, а дочь – в саду. Да, вечерком тоже бывают беговые тренировки, но они длятся далеко не четыре часа. Скорее, работа съедает время, которое могу проводить с семьей. Потому что она либо вечером, либо по выходным.

– У тебя жена – фитнес-бикинистка. Может, она тебя заставляет бегать?

– Даже если бы не было жены-спортсменки, это никак не повлияло бы на мою форму. Я всю жизнь занимаюсь спортом и делаю это прежде всего для себя, а не для жены, родителей, друзей и соцсетей. Конечно, Рита может подколоть, когда видит складочки на боках, но в шутку. Зато она с большим пониманием относится, что мне надо постоянно тренироваться. Другая могла бы видеть в этом проблему, – сказал Жичкин.

