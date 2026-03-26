  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»
Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин в интервью Спортсу’‘ рассказал о своей любви к спорту.  

В комментах напишут, что ты очередной 40-летний мужчина с кризисом среднего возраста.

– У меня нет кризиса среднего возраста. И нет ощущения, что завтра пенсия, поэтому надо итоги подводить. Для меня триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол. Как условный Дмитрий Хлестов, который в 55 лет играет в футбол 15 раз в неделю.

Это почему-то кризисом среднего возраста не считается.

– Хлестов кайфует от игры, любит быть в форме, получает удовольствие. Он в отличных кондициях, сухой, подтянутый – такая же быстрая собака, как и был. Я получаю точно такое же удовольствие от триатлона и тренировок. Могу выплескивать внутреннюю спортивную энергетику в плавании, велоспорте и беге. Что еще важно – безопасно и без травм.

Нет ли такого, что триатлоном ты заменяешь нереализованность на работе или где-то еще?

– Это вообще параллельные вещи, одно другое не заменяет и не вытесняет. К примеру, я еще не прокомментировал финал ни одного еврокубка. Ни половина железки, ни полная железка, ни безумный забег в пустыне не могут заполнить этот пробел. Отец в детстве сказал фразу, которую понял только с годами: «Чем больше ты делаешь, тем больше успеваешь». Когда слишком много свободного времени, это очень расслабляет. Как правило, так погружаешься во внутреннюю лень, что не справляешься даже с незначительными задачами.

Когда же загрузил все время с утра до вечера работой, семьей, детьми, тренировками и друзьями, ты гораздо продуктивнее. Потому что занимаешься тайм-менеджментом. Нет возможности откладывать и прокрастинировать.

Может, ты убегаешь из семьи на четыре часа?

– В моем случае точно мимо. Я тренируюсь утром и днем, когда жена на работе, сын – в школе, а дочь – в саду. Да, вечерком тоже бывают беговые тренировки, но они длятся далеко не четыре часа. Скорее, работа съедает время, которое могу проводить с семьей. Потому что она либо вечером, либо по выходным.

У тебя жена – фитнес-бикинистка. Может, она тебя заставляет бегать?

– Даже если бы не было жены-спортсменки, это никак не повлияло бы на мою форму. Я всю жизнь занимаюсь спортом и делаю это прежде всего для себя, а не для жены, родителей, друзей и соцсетей. Конечно, Рита может подколоть, когда видит складочки на боках, но в шутку. Зато она с большим пониманием относится, что мне надо постоянно тренироваться. Другая могла бы видеть в этом проблему, – сказал Жичкин. 

Комментатор «Матч ТВ» покорил Ironman. Интервью про боль, деньги и счастье со второй попытки

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoДмитрий Жичкин
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
logoМатч ТВ
logoСпартак
logoДмитрий Хлестов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Абсолютно безликий персонаж. Зачем новости о нём на сайте?
Из-за упоминания Хлестова существо по фамилии Учватов добавило этот шлак в Новости моей любимой команды.
Клоп - Говорун. Второй день подряд подряд распинается. Прямо как федькина жена. Самопиар - дело святое))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
вчера, 13:55
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин потратил на подготовку и поездку на Ironman около полумиллиона: «В месяц на тренировки около 50 тысяч, тренировался 9 раз в неделю»
вчера, 12:16
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин мечтает о велосипеде за 800 тысяч рублей: «Мой стоит 200. Для велоспорта вообще не сумма. На соревнованиях чувствую себя нищебродом»
вчера, 11:01
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
7 минут назадРеклама
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Такой запоздалый и агрессивный контакт – это пенальти. В центре поля это был бы очевидный фол и желтая карточка»
17 минут назад
Рагнар Сигурдссон: «Когда жил в России, считал, что там все супердешево. Газ, еда очень дороги в Скандинавии»
36 минут назад
Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо» из «Локомотива». Бело-голубые доверяют Гусеву и не ищут кандидатуры на лето («СЭ»)
43 минуты назад
Жена Смолова о своей клинике: «Я ничего не зарабатываю на ней, только вкидываю. Наш сегмент – чуть выше среднего, но цены не из воздуха поставили, смотрим на конкурентов»
54 минуты назад
Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак»: «Именно он собрал чемпионский состав, Дима на старые грабли не наступит. Усилил бы штаб Тихоновым и нашел должность Мостовому»
сегодня, 09:04
Тренер, воспитавший Миранчуков, Сауся, Комарова: «Ни за кого из игроков не получал денег. В школе говорят, что потерялись документы. За трансфер Леши в «Аталанту» могло быть тысяч 800»
сегодня, 08:59
Орлов о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Судья сделал медвежью услугу «Зениту», дав повод фанатам из других городов. Мы видели, когда петербуржцам заслуженные 11-метровые не назначали»
сегодня, 08:45
Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»
сегодня, 08:40
Глава «Балтики» о боксерском поединке Талалаева и Челестини: «Мы бы поставили на Андрея Викторовича и выиграли бы – тоннаж посерьезнее. Собрали бы полный стадион»
сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»
8 минут назад
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
22 минуты назад
Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
30 минут назад
Берналь с 14 лет работает с психологом: «Это очень помогло мне, особенно после травмы. Мне казалось, что партнеры находятся на другом уровне, что у меня ничего не получится»
47 минут назад
Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
сегодня, 07:56
Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
сегодня, 07:39
Губерниев о 4 голах Соболева в 5 матчах: «Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать»
сегодня, 07:24
Литвинов о судействе в РПЛ: «Пусть ВАР вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол»
сегодня, 06:49
Шалимов о Педро: «Шебуршит, совершает много действий и касаний, но игра от этого лучше не становится. «Зенит» без него провел отличный матч с «Динамо»
сегодня, 06:19
Италия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:00
Рекомендуем