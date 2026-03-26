Орлов о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Судья сделал медвежью услугу «Зениту», дав повод фанатам из других городов. Мы видели, когда петербуржцам заслуженные 11-метровые не назначали»

Орлов: «Зениту», бывало, не назначали заслуженные пенальти.

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на мнение, что судьи помогают «Зениту».

Ранее руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил назначенный в пользу петербуржцев пенальти в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1). Он заявил : «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

«Я вот прочитал про Мажича. Во-первых, он признал, что пенальти в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала не было. Он сказал: «Это ужас! Как Кукуян мог пойти на поводу у ВАР?» И это было неправильное внедрение ВАР.

А, например, комичное падение Соболева … Оно вызывает улыбку, и больше ничего (улыбается). Судья-то не среагировал на это.

В принципе, судейские ошибки были, они и будут. Но судья, который дал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо», сделал медвежью услугу против «Зенита», дав повод болельщикам из других городов. Однако мы видели разные пенальти и в других матчах. Видели, когда «Зениту» заслуженные пенальти нужно было давать, а их не назначали», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».