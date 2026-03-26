Орлов о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Судья сделал медвежью услугу «Зениту», дав повод фанатам из других городов. Мы видели, когда петербуржцам заслуженные 11-метровые не назначали»

Орлов: «Зениту», бывало, не назначали заслуженные пенальти.

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на мнение, что судьи помогают «Зениту».

Ранее руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил назначенный в пользу петербуржцев пенальти в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1). Он заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

«Я вот прочитал про Мажича. Во-первых, он признал, что пенальти в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала не было. Он сказал: «Это ужас! Как Кукуян мог пойти на поводу у ВАР?» И это было неправильное внедрение ВАР.

А, например, комичное падение Соболева… Оно вызывает улыбку, и больше ничего (улыбается). Судья-то не среагировал на это.

В принципе, судейские ошибки были, они и будут. Но судья, который дал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо», сделал медвежью услугу против «Зенита», дав повод болельщикам из других городов. Однако мы видели разные пенальти и в других матчах. Видели, когда «Зениту» заслуженные пенальти нужно было давать, а их не назначали», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Не медвежью дядя Гена, а платную.
Комментарий скрыт
По ЦСКА Мордовия что скажешь ? Сколько заплатили Мордовии ?
Или ты забыл схему гинера купить матчи в рпл чтобы заработать в лч. Я то помню все
Если бы такой пенальти поставили в эпоху без ВАР, я бы не удивился. В динамике и правда могло показаться что было нарушение. Но тут же прямо все наоборот. Судья в поле не видит пенальти, на мониторах (каким то образом) видят нарушение, зовут судью, и судья (тоже каким то образом) при рассмотрении видео, где совершенно точно не видно нарушения, вдруг соглашается что оно есть. Но бред же реальный!!! Просто необъяснимо. Вернее объяснимо при наличии коррумпированной составляющей .
Я тебе больше скажу, если бы такой пенальти поставили в ворота не соперника Зенита, никто бы на это вообще не обратил внимание)
Да обратили бы.. Потому что случай вопиющий. И ещё, ты реально думаешь что в условном матче Рубин-Акрон Кукуян и ВАР могли замутить такой пенальти??? Уверен что там бы не было такого
Какой хитрый заговор против самобытного провинциального клуба! Ты посмотри!
Но Гена - тёртый калач, быстро раскусил супостатов.
Так расскажи, как Баженов рукой забивал в ворота Зенита, в судьи засчитывали. Сейчас кстати ваш воспитанник трётся на матч ТВ, учит всех как надо честно играть.
Что молчишь то? В доме повешенного не любят говорить о верёвке?
Геннадий, все все видят. Можешь антикриз не включать. Более позорного чемпионства будет сложно придумать.
Назови пенальти. который был назначен в пользу Зенита в матчах РПЛ в этом сезоне, который ты считаешь ошибочным.
Чемпионство ЦСКА 2006г имени Петтая и 🐕
Давайте так же обсудим левейший пенальти в ворота Сочи на последних минутах, которые помогли Краснодару взять 3 очка с последней командой чемпионата, где очки ой как важны!
Давайте так же обсудим левейший пенальти в ворота Краснодара на последних минутах первого тайма, которые чуть не помогли Ростову отобрать 2 очка с главным конкурентом Зенита, где очки ой как важны! Ну что, в другую сторону не работает? или обоюдная борьба и хватания в 10 метрах от мяча караются пенальти, а откровенный захват за руку уходящего соперника в 10 метрах от мяча уже не караются? Хватит ныть, самая забивающая после Локо команда, а значит один из лидеров по заходам и касаниям мяча в чужой штрафной пробил за весь сезон пенальти меньше, чем Зенит за 3 матча (Оренбург, Спартак и Динамо Мхч)
Вот только не на матч с Ростовом жаловаться краснодарским, где судьи зауши вытащили Краснодар, там тоже был левый пенальти и две липовых красных. Но ведь это де по вашим правилом все хорошо, плохо когда в ваши ставят пенальти. 😂😂😂
Так не забивали бы этот левый пенальти. Но они же с радостью это приняли, а после игры ещё и рассказывали, что всё справедливо.
То есть если бы не левый пенальти, то зенит уверенно выиграл бы с разгромом?)
Ясно, дальше заголовка не читаем)
веселый парень, этот Геннадий О.
