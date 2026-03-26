Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»

Льоренте рассказал о вреде искусственного света.

Полузащитник «Атлетико » Маркос Льоренте высказался о вреде искусственного освещения.

– Вам нравится быть ориентиром для других?

– Мне нравится быть человеком, который может помочь некоторым людям – чтобы они не верили всему подряд, а пробовали то, что им подходит. То, что я делаю, – это самое естественное на свете: мы природные существа и живем в естественном мире. Но эта жизнь уводит нас к искусственному, а это неправильно и плохо для здоровья.

– А что для вас является искусственным?

– Вот этот свет, который вы на меня направили, например (прожектор – Спортс’‘).

– Он вам мешает?

– Нет, я просто надеваю очки [с желтыми линзами], и все. Но это неестественно, это вредно и для меня, и для вас. Если это происходит какое-то короткое время в течение дня – ничего страшного, но жить так постоянно – уже нет.

– А очки с красными линзами?

– Они для ночи.

– Что вас беспокоит ночью?

– То, что есть свет с очень сильным пиком яркости, который имитирует полдень. Если такой свет попадает на тебя в полночь, твое тело и мозг не понимают ни времени, ни твоих намерений – что ты собираешься спать. Нет, телу все равно, оно реагирует на свет. Оно «думает», что сейчас полдень, хотя на самом деле тебе нужно ложиться спать, – сказал Льоренте.

Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»

Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»

Льоренте о вреде искусственного света: «Да, я «пинаю мяч», в университетах не учился, но годами изучаю биологию, пока другие пялятся в экран. Прислушиваюсь к телу больше, чем к догмам»