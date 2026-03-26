  • Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»
16

Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»

Льоренте рассказал о вреде искусственного света.

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о вреде искусственного освещения. 

Вам нравится быть ориентиром для других?

– Мне нравится быть человеком, который может помочь некоторым людям – чтобы они не верили всему подряд, а пробовали то, что им подходит. То, что я делаю, – это самое естественное на свете: мы природные существа и живем в естественном мире. Но эта жизнь уводит нас к искусственному, а это неправильно и плохо для здоровья.

А что для вас является искусственным?

– Вот этот свет, который вы на меня направили, например (прожектор – Спортс’‘).

Он вам мешает?

– Нет, я просто надеваю очки [с желтыми линзами], и все. Но это неестественно, это вредно и для меня, и для вас. Если это происходит какое-то короткое время в течение дня – ничего страшного, но жить так постоянно – уже нет.

А очки с красными линзами?

– Они для ночи.

Что вас беспокоит ночью?

– То, что есть свет с очень сильным пиком яркости, который имитирует полдень. Если такой свет попадает на тебя в полночь, твое тело и мозг не понимают ни времени, ни твоих намерений – что ты собираешься спать. Нет, телу все равно, оно реагирует на свет. Оно «думает», что сейчас полдень, хотя на самом деле тебе нужно ложиться спать, – сказал Льоренте. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Ему б идеально в пару подошла жена Смолова. Вот это отличный альянс. У той тоже хрень полная в голове
Ответ Unnamed80
Ему б идеально в пару подошла жена Смолова. Вот это отличный альянс. У той тоже хрень полная в голове
... Смолов бы подошёл.
Скоро он скажет, что доступ к космическому банку имеет только он - единственный представитель бриллиантовой расы на Земле
Ответ J J_1116259791
Скоро он скажет, что доступ к космическому банку имеет только он - единственный представитель бриллиантовой расы на Земле
Скоро должны появиться специальные отряды боевых автоботов, тогда клиническая картина будет полной
– А очки с красными линзами?

А они для утра после трёх дней пьянства.
в наушниках cборник spotify с лозой и катей лель )
А разве в ночи не синий цвет в приоритете? Некоторые же вроде его юзают.
мне кажется, получать шипами по ногам тоже вредно для здоровья, даже очень
но блин, в футболе же такие же деньги платят
поэтому приходится ему молчать на этот счет
Там Фабрицио пишет, что Родри в Реал проситься, а Спортс фигню всякую постит

Rodri: “The fact that I played for Atlético Madrid does NOT stop me from playing for Real Madrid”.

“You CANNOT refuse the best clubs in the world”
Ответ mastadon
Там Фабрицио пишет, что Родри в Реал проситься, а Спортс фигню всякую постит Rodri: “The fact that I played for Atlético Madrid does NOT stop me from playing for Real Madrid”. “You CANNOT refuse the best clubs in the world”
Best club in the world? Ну теперь понятны постоянные братья за щеку Сити у Реала, сдаются уже до матча.
Он не одинок, тот же Холланд тоже очки с красными линзами перед сном носит
По его мнению, играть головой в футболе-норм, типа?
