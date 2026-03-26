  • Глава «Балтики» о боксерском поединке Талалаева и Челестини: «Мы бы поставили на Андрея Викторовича и выиграли бы – тоннаж посерьезнее. Собрали бы полный стадион»
53

Председатель попечительского совета «Балтики» и куратор спортивного направления госкорпорации «Ростех» Илья Мясников отреагировал на идею устроить боксерский поединок между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини.

Ранее главные тренеры «Балтики» и ЦСКА приняли участие в потасовке в ходе матча команд в 21-м туре Мир РПЛ (1:0) и получили красные карточки. Позднее специалисты были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.

– Кстати, вы же активно развивает в том числе и бокс. У корпорации есть «Ударная десятка». Я тут на днях подумал, как человек из единоборств, почему бы, допустим, не предложить Челестини и Талалаеву провести боксерский поединок? То есть если есть проблемы, можно их решить на официальном ринге.

– А вы бы на кого поставили? (смеется)

– Я не видел боксерские навыки. Челестини, по-моему, помоложе Талалаева. Но тоннаж ударов у Андрея Викторовича может быть посерьезнее.

– Тоннаж посерьезнее. Я думаю, мы спокойно поставили бы на Андрея Викторовича и выиграли бы.

У «Ростеха» не только «Ударная десятка», мы вообще ориентируемся на развитие спорта. Коллеги рассказывают, что, когда люди приходят устраиваться на работу, спрашивают, а правда ли у нас есть такие-то и такие-то секции.

Бокс стал интересным видом спорта. 10 лет назад появился турнир, который мы назвали «Ударная десятка». Это не только турнир по боксу, но и по силе удара – это когда бьют по груше и тоннаж измеряют. И турнир очень хорошо зашел, это были изначально соревнования среди предприятий, а потом финал прошел в Москве. В прошлом году было более 90 тыс. участников.

И чем еще был примечателен матч с ЦСКА: мы впервые решили с силой удара выйти на футбольный уровень. В перерыве матча прошли соревнования между болельщиками ЦСКА и «Балтики» по силе удара. Вытащили грушу, они ударили, победила «Балтика». Честно и справедливо. И это было вот какое-то такое интересное действо, понравилось болельщикам, хорошая картинка была.

Вообще, у нас в планах попробовать сделать некий чемпионат среди болельщиков по силе удара. Это легко организовать в перерыве – вытащить мешок и по нему ударить, выявив сильнейших болельщиков.

– И агрессию так утилизируют.

– И агрессию утилизировать. Но, видите, в матче «Балтика» – ЦСКА не помогло (смеется).

– Я уже тут нафантазировал боксерскую вывеску боя Челестини — Талалаев…

– Да, собрали бы полный стадион.

– Можно было бы и серию из двух поединков сделать.

– Разогнаться можно было бы от души, – сказал Мясников.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Ответ madaev
Клуб идиотов
Вот уж действительно...
Всё, вопросов больше к Талалаеву вообще не имею. Там походу весь клуб по принципу анекдота того "я вас 10 лет на одном корабле собирал"...
Ответ ЧтоТамПроСпорт
Всё, вопросов больше к Талалаеву вообще не имею. Там походу весь клуб по принципу анекдота того "я вас 10 лет на одном корабле собирал"...
И получилось, прикинь ! )). Собрал таки 😅
Ответ Дядя ТУРА
Животные.
Почему животное вроде тебя не банят за оскорбления?)
Ответ Дядя ТУРА
Животные.
Кони то? Ну ясно, что не растения.
Вы что то совсем поплыли, ребята
И это сказал глава футбольного клуба РПЛ. Стыд!
Что он такое несет? Господи, стыдоба
Тоннаж не проблема, один точный чапалах и аля улю🙅‍♂️
Не уподобляйтесь своему безумцу. Выбить мяч это поход к врачу минимум, а не на ринг
Бред какой то . Один неуравновешенный выкинул круглого на трибуны, и начался полнейший хайп . Кто кого переплюнет в фантазиях . Закройте уже эту тему , юмористы .
