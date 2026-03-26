Родри: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь»
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о возможном переходе в «Реал».
«То, что я играл за «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Есть и другие футболисты, которые проходили этот путь. Не напрямую, но со временем. Нельзя отказываться от лучших клубов мира.
Хотел бы я снова играть в Испании, в Мадриде, в Ла Лиге? Да, хотел бы вернуться, конечно. У меня остался один год по контракту, наступит момент, когда нужно будет сесть и все обсудить», – сказал Родри в программе Radioestadio Noche на Onda Cero.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Это как Головин или Сафонов сказали бы: после окончания контрактов в принципе могли бы поиграть и в России, мы не против.
Что тут такого?
Ну так, на всякий случай