Родри: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь»

Родри не исключил возможности перейти в «Реал».

Полузащитник «Манчестер Сити » Родри высказался о возможном переходе в «Реал ».

«То, что я играл за «Атлетико », не мешает мне выступать за «Реал». Есть и другие футболисты, которые проходили этот путь. Не напрямую, но со временем. Нельзя отказываться от лучших клубов мира.

Хотел бы я снова играть в Испании , в Мадриде, в Ла Лиге? Да, хотел бы вернуться, конечно. У меня остался один год по контракту, наступит момент, когда нужно будет сесть и все обсудить», – сказал Родри в программе Radioestadio Noche на Onda Cero.