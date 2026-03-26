  • Родри: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь»
31

Родри не исключил возможности перейти в «Реал».

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о возможном переходе в «Реал». 

«То, что я играл за «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Есть и другие футболисты, которые проходили этот путь. Не напрямую, но со временем. Нельзя отказываться от лучших клубов мира.

Хотел бы я снова играть в Испании, в Мадриде, в Ла Лиге? Да, хотел бы вернуться, конечно. У меня остался один год по контракту, наступит момент, когда нужно будет сесть и все обсудить», – сказал Родри в программе Radioestadio Noche на Onda Cero.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
31 комментарий
После травмы Родри как бы уже не тот и нужен ли он будет Реалу .Хочется верить что он вернется на свой уровень. Но как по мне из-за уважения к Мансити он не должен был так отвечать когда у тебя действующий контракт
Онли бизнес.
Куртуа: Мой ###### (малец)
Ребят, ну всё-таки не забывайте, что он испанец.
Это как Головин или Сафонов сказали бы: после окончания контрактов в принципе могли бы поиграть и в России, мы не против.
Что тут такого?
Главное в моменте не набить татуировку с "первой буквой имени"
Ну так, на всякий случай
После травмы всё-таки не тот уже, увы. А учитывая возраст, как-будто не так много шансов, что наберёт прежнюю форму.
Глядя на его игру, никто в Реал его и не позовет!
Видно уже , что Родри перестал давать прежний обьем . Свободным агентом или за небольшие деньги как опция ротации все равно очень хорошо , но нужно ли это ему самому .
В Реале бегать в 2 раза меньше и по ногам получать еще меньше
Нахрен ты нужен в Реале!
Это тот самый «Реал», который не приехал на церемонию вручения ЗМ Родри?)
Родри после столь тяжелой травмы уже совсем не тот, поэтому сомневаюсь, что Мадрид будет брать его, даже бесплатно
уже сдал и конкретно и ренессанса я не вижу к сожалению, но Перес может его купить как испанца
Материалы по теме
Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й
вчера, 11:42
Ямаль, Педри, Хейсен, Родри, Жоан Гарсия, Кубарси, Кукурелья, Ферран – в составе Испании на матчи с Сербией и Египтом
20 марта, 11:52
Подход Арбелоа ценится игроками «Реала» больше, чем методы Алонсо. Атмосфера стала лучше, у Альваро тесные отношения с футболистами, он убрал ряд ограничений Хаби (The Athletic)
19 марта, 13:52
Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо» из «Локомотива». Бело-голубые доверяют Гусеву и не ищут кандидатуры на лето («СЭ»)
22 минуты назад
Берналь с 14 лет работает с психологом: «Это очень помогло мне, особенно после травмы. Мне казалось, что партнеры находятся на другом уровне»
26 минут назад
Жена Смолова о своей клинике: «Я ничего не зарабатываю на ней, только вкидываю. Наш сегмент – чуть выше среднего, но цены не из воздуха поставили, смотрим на конкурентов»
33 минуты назад
Пресняков-старший назначил бы Аленичева в «Спартак»: «Именно он собрал чемпионский состав, Дима на старые грабли не наступит. Усилил бы штаб Тихоновым и нашел должность Мостовому»
42 минуты назад
Тренер, воспитавший Миранчуков, Сауся, Комарова: «Ни за кого из игроков не получал денег. В школе говорят, что потерялись документы. За трансфер Леши в «Аталанту» могло быть тысяч 800»
47 минут назад
Орлов о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Судья сделал медвежью услугу «Зениту», дав повод фанатам из других городов. Мы видели, когда петербуржцам заслуженные 11-метровые не назначали»
сегодня, 08:45
Льоренте надел очки с желтыми линзами на интервью: «Свет, который вы на меня направили, – вреден. Для ночи есть красные линзы, в это время свет имитирует полдень, хотя телу нужно спать»
сегодня, 08:40
Глава «Балтики» о боксерском поединке Талалаева и Челестини: «Мы бы поставили на Андрея Викторовича и выиграли бы – тоннаж посерьезнее. Собрали бы полный стадион»
сегодня, 08:33
Медштаб «Реала» обследовал не ту ногу Камавинга – хавбек оказался в запасе против «Сельты», а затем выбыл на 2 недели (L’Équipe)
сегодня, 08:19
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию
сегодня, 08:07
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
1 минуту назад
Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
9 минут назад
Рагнар Сигурдссон: «Когда жил в России, считал, что там все супердешево. При том, что выросли цены, в Скандинавии все равно дороже»
15 минут назад
Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»
52 минуты назад
Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
сегодня, 07:56
Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
сегодня, 07:39
Губерниев о 4 голах Соболева в 5 матчах: «Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать»
сегодня, 07:24
Литвинов о судействе в РПЛ: «Пусть ВАР вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол»
сегодня, 06:49
Шалимов о Педро: «Шебуршит, совершает много действий и касаний, но игра от этого лучше не становится. «Зенит» без него провел отличный матч с «Динамо»
сегодня, 06:19
Италия – Северная Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:00
