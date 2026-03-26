Медштаб «Реала» обследовал не ту ногу Камавинга – хавбек оказался в запасе против «Сельты», а затем выбыл на 2 недели (L’Équipe)

Камавинга могли обследовать не ту ногу после травмы в «Реале».

Медицинский штаб «Реала» мог допускать ошибки не только относительно лечения колена Килиана Мбаппе.

Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале.

Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил : «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил , что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.

Позднее Килиан заявил : «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».

Однако, как сообщает L’Équipe со ссылкой несколько источников, это не первый подобный случай в «Мадриде».

Утверждается, что хавбеку Эдуардо Камавинга также ошибочно провели МРТ не той ноги во время травмы левой голени, полученной 3 декабря в Бильбао.

В результате четыре дня спустя француз уже был запасным в матче против «Сельты», а затем выбыл из строя на две недели.

