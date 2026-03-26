  • Медштаб «Реала» обследовал не ту ногу Камавинга – хавбек оказался в запасе против «Сельты», а затем выбыл на 2 недели (L’Équipe)
Камавинга могли обследовать не ту ногу после травмы в «Реале».

Медицинский штаб «Реала» мог допускать ошибки не только относительно лечения колена Килиана Мбаппе.

Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале. 

Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого. 

Позднее Килиан заявил: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».

Однако, как сообщает L’Équipe со ссылкой несколько источников, это не первый подобный случай в «Мадриде».

Утверждается, что хавбеку Эдуардо Камавинга также ошибочно провели МРТ не той ноги во время травмы левой голени, полученной 3 декабря в Бильбао.

В результате четыре дня спустя француз уже был запасным в матче против «Сельты», а затем выбыл из строя на две недели.

Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Ну так же не бывает.
Камавинга говорит что у него болит левая нога, врачи обследуют правую, а он думает, что всё норм? Ну бред же полный.
Ответ London-D
Ну так же не бывает. Камавинга говорит что у него болит левая нога, врачи обследуют правую, а он думает, что всё норм? Ну бред же полный.
Врач сидит напротив Камавинга. И для него его левая нога - правая. Чисто теория)
Ответ London-D
Ну так же не бывает. Камавинга говорит что у него болит левая нога, врачи обследуют правую, а он думает, что всё норм? Ну бред же полный.
Речь про мрт же. Отправили его в клинику, написали: "обследовать левое колено" (а надо было правое или наоборот, хз). Там врач засунул его в аппарат мрт, смотрел не то колено, написал, что оно в порядке. Камавинга в этой ситуации понятия не имеет, что ему там смотрят
давайте уже новость " Обследовали не того футболиста"
Ответ Dzmitry Lavysh
давайте уже новость " Обследовали не того футболиста"
Вместо Реал Мадрид обследовали Реал Сосьедад. Нашли травмированного, им оказался Арсен Захарченко😀
Ответ Dzmitry Lavysh
давайте уже новость " Обследовали не того футболиста"
Кто-то стебётся и накидывает пурги, а спортс публикует.
У Лукаку интересно правильно ногу определяли, там вариантов побольше
Ответ Айнур Гайсин
У Лукаку интересно правильно ногу определяли, там вариантов побольше
Думаешь, и там колено есть? )
Они там в медштабе под музыку из Бенни Хилла работают?
Ответ Aleksey Yashin
Они там в медштабе под музыку из Бенни Хилла работают?
Или "Деревни дураков".
И кто-то верит в этот бред ?)
Ответ Алексей Демченко
И кто-то верит в этот бред ?)
Вискас эль барса верят
Ответ Дядя ТУРА
Вискас эль барса верят
Прям как фанатики рояльки верят что Негрейра влиял на судей)
А как только просишь назвать фамилии арбитров которые работали по приказу Негрейры ,так сразу тишина в ответ
Мы точно читаем про Реал Мадрид или это про 3 лигу чемпионата Зимбабве?
Ответ TEC1899
Мы точно читаем про Реал Мадрид или это про 3 лигу чемпионата Зимбабве?
Это родственные понятия
"У кого нога? Это нога.... у кого надо нога! "
я вам больше скажу, ему вместо левой ноги правую руку обследовали
На самом деле, я не знаю, почему тут все пишут, что это бред. Это может быть вбросом и не правдой, очевидно. Но по поводу бреда никто же не уточняет, что не ту ногу обследовали на приёме с врачом буквально.

А ситуации, когда врачи отправляют не те снимки - случаются, так то. Ну, то есть, врачи сделали МРТ коленного сустава и отправили на косультацию снимки какому нибудь супер профессору, работающему с Реалом. Тот посмотрел, сказал "всё норм. жить можно". А потом оказалось, что мед штаб Реала ему снимки не того колена отправил, потому что они их сами изначально перепутали.

Почему эта условная ситуация выглядит бредом?
Это уже фарс. Почему нельзя обе ноги сразу обследовать?
Ответ dimonivanov
Это уже фарс. Почему нельзя обе ноги сразу обследовать?
Да у Камавинги обе ноги левые 😀
Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
вчера, 20:14
Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки
24 марта, 19:24
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
24 марта, 07:05
Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»
23 марта, 20:22
