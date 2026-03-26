Медштаб «Реала» обследовал не ту ногу Камавинга – хавбек оказался в запасе против «Сельты», а затем выбыл на 2 недели (L’Équipe)
Медицинский штаб «Реала» мог допускать ошибки не только относительно лечения колена Килиана Мбаппе.
Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале.
Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.
Позднее Килиан заявил: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».
Однако, как сообщает L’Équipe со ссылкой несколько источников, это не первый подобный случай в «Мадриде».
Утверждается, что хавбеку Эдуардо Камавинга также ошибочно провели МРТ не той ноги во время травмы левой голени, полученной 3 декабря в Бильбао.
В результате четыре дня спустя француз уже был запасным в матче против «Сельты», а затем выбыл из строя на две недели.
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
Камавинга говорит что у него болит левая нога, врачи обследуют правую, а он думает, что всё норм? Ну бред же полный.
А как только просишь назвать фамилии арбитров которые работали по приказу Негрейры ,так сразу тишина в ответ
А ситуации, когда врачи отправляют не те снимки - случаются, так то. Ну, то есть, врачи сделали МРТ коленного сустава и отправили на косультацию снимки какому нибудь супер профессору, работающему с Реалом. Тот посмотрел, сказал "всё норм. жить можно". А потом оказалось, что мед штаб Реала ему снимки не того колена отправил, потому что они их сами изначально перепутали.
Почему эта условная ситуация выглядит бредом?