Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»

Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной России.

Эдуард Мор рассказал, почему считает Константина Тюкавина из «Динамо » основным нападающим сборной России.

Команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Никарагуа (27 марта) и Мали (31 марта).

«Если бы я был главным тренером сборной, я бы в стартовый состав поставил Тюкавина. Видно, что Константин уже восстановился от полученной травмы, набрал хорошую форму, уже успел забить «Ростову».

В целом он смотрится на футбольном поле очень хорошо. На мой взгляд, именно Тюкавин сейчас наш лучший нападающий», — сказал бывший футболист «Спартака».