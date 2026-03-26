Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной России.
Эдуард Мор рассказал, почему считает Константина Тюкавина из «Динамо» основным нападающим сборной России.
Команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Никарагуа (27 марта) и Мали (31 марта).
«Если бы я был главным тренером сборной, я бы в стартовый состав поставил Тюкавина. Видно, что Константин уже восстановился от полученной травмы, набрал хорошую форму, уже успел забить «Ростову».
В целом он смотрится на футбольном поле очень хорошо. На мой взгляд, именно Тюкавин сейчас наш лучший нападающий», — сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Тюкавин да, из паспортов в РПЛ, самый толковый нап.
Тюкавин да, из паспортов в РПЛ, самый толковый нап.
Разве что Воробьев может с ним поспорить. Но по правде говоря оба нападающих незабивные и в лучшие времена сборной даже не попали бы в заявку
Не хватает стабильности и забитых голов.
Честно не понимаю почему вдруг Тюкавин хороший нападающий.... и даже Лучший по мнению некоторых..... У Тюкавина очень средняя результативность 6-7 голов за сезон..... при том что он основной нападающий ну совсем не выдающиеся результат. Он никогда не был лучшим бомбардиром, распасовщиком или в чем-нибудь лучшим в РПЛ.... никогда ничего не выигрывал... Не обладает какими-то сверх талантами, например супер быстрый или пушечный удар, или супер дриблинг....Абсолютно средней руки игрок для 5 ого -7 ого клуба РПЛ... собственно в таком и играет
Честно не понимаю почему вдруг Тюкавин хороший нападающий.... и даже Лучший по мнению некоторых..... У Тюкавина очень средняя результативность 6-7 голов за сезон..... при том что он основной нападающий ну совсем не выдающиеся результат. Он никогда не был лучшим бомбардиром, распасовщиком или в чем-нибудь лучшим в РПЛ.... никогда ничего не выигрывал... Не обладает какими-то сверх талантами, например супер быстрый или пушечный удар, или супер дриблинг....Абсолютно средней руки игрок для 5 ого -7 ого клуба РПЛ... собственно в таком и играет
Зато пяткой однажды забил.
Всё верно удачи и успехов Косте!!! Он классный нападающий!!!
Тюкавин да Воробьёв - больше у сборной форвардов нет. Не Дзюба же.
Материалы по теме
Рекомендуем
