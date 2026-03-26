Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
Нападающий сборной Италии Матео Ретеги высказался в преддверии сегодняшнего матча 1/2 финала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Северной Ирландии.
Победитель игры встретится в финале на выезде с победителем матча Уэльс – Босния и Герцеговина.
«Не знаю, подходит ли здесь слово «давление». Я очень ждал этого матча еще с игры против Норвегии (1:4) в Милане.
Мы хотим показать всем, что готовы, потому что это действительно так: команда находится в отличном состоянии. Намерены доказать, что готовы к решающему испытанию», – сказал Ретеги.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
