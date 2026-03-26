Защитник «Ростова» Мелехин: «Всегда считал, что если играешь в мяч, а затем по инерции задеваешь ногу соперника, то это максимум желтая. Но трактовки меняются»

Защитник «Ростова » Виктор Мелехин оценил изменения в трактовке правил при игре в отборе.

«Я всегда считал, что, если футболист играет в мяч при отборе, а затем уже по инерции задевает ногой соперника, то это максимум желтая карточка. Но трактовки меняются. Мы знакомимся с ними.

В целом мне трудно судить о себе, грубый я игрок или нет. Знаю только, что защитник должен играть уверенно, а для этого приходится отбирать мяч жестко, в каком‑то смысле грубо», — сказал Мелехин, на счету которого две красные карточки в текущем сезоне РПЛ .