  • Защитник «Ростова» Мелехин: «Всегда считал, что если играешь в мяч, а затем по инерции задеваешь ногу соперника, то это максимум желтая. Но трактовки меняются»
Защитник «Ростова» Мелехин: «Всегда считал, что если играешь в мяч, а затем по инерции задеваешь ногу соперника, то это максимум желтая. Но трактовки меняются»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин оценил изменения в трактовке правил при игре в отборе.

«Я всегда считал, что, если футболист играет в мяч при отборе, а затем уже по инерции задевает ногой соперника, то это максимум желтая карточка. Но трактовки меняются. Мы знакомимся с ними.

В целом мне трудно судить о себе, грубый я игрок или нет. Знаю только, что защитник должен играть уверенно, а для этого приходится отбирать мяч жестко, в каком‑то смысле грубо», — сказал Мелехин, на счету которого две красные карточки в текущем сезоне РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Раньше был мужской футбол, после столкновения, вставали и бежали дальше. Сейчас ресницами заденешь плечо, падают, корчатся, умирают. У судей больше работы. Успокойся ты не грубо играешь. Помню. Ковтун из Спартака. Он и так высокий, летел высоко подняв ногу. То как судят Сейчас, он бы каждый матч удаляся бы. Здоровья ему, хороший, позитивный мужик.
Это базовое правило футбола, нельзя его трактовать в угоду нытыкам, да, бывает, что игрок попадая в мячь далее наносит травму, но блин это футбол, даже в балете есть травмы. Если игрок сначало попадает в мячь, то 100%, что слого умысла у него не было
Мелеха, нормально ты играешь
Да футбол в угоду нытикам и симулянтам все больше утрачивает свою привлекательность.
Хавы и защитники из 80-90-х сейчас получали бы красные в начале каждой игры. Причём, некоторые даже по 2.
