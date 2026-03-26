  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию
28

Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию

В европейском отборе ЧМ-2026 пройдут стыковые матчи 1/2 финала плей-офф.

В 1/2 финала плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Турции примет Румынию, Италия – Северную Ирландию, Украина сыграет в Валенсии со Швецией, Польша проведет домашний матч с Албанией.

Квалификация ЧМ-2026

Плей-офф

1/2 финала

Квалификация ЧМ. Плей-офф - Полуфинал
26 марта 17:00, Водафон Парк
Логотип домашней команды
Турция
Не начался
Логотип гостевой команды
Румыния
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Полуфинал
26 марта 19:45, Национальный стадион
Логотип домашней команды
Словакия
Не начался
Логотип гостевой команды
Косово
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Полуфинал
26 марта 19:45, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Италия
Не начался
Логотип гостевой команды
Северная Ирландия
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Полуфинал
26 марта 19:45, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Украина
Не начался
Логотип гостевой команды
Швеция
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Полуфинал
26 марта 19:45, Паркен
Логотип домашней команды
Дания
Не начался
Логотип гостевой команды
Северная Македония
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Полуфинал
26 марта 19:45, Национальный стадион
Логотип домашней команды
Польша
Не начался
Логотип гостевой команды
Албания
Квалификация ЧМ. Плей-офф - Полуфинал
26 марта 19:45, Синобо Стэдиум
Логотип домашней команды
Чехия
Не начался
Логотип гостевой команды
Ирландия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Румынии по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Уэльса по футболу
logoСборная Северной Македонии по футболу
logoсборная Северной Ирландии по футболу
logoСборная Словакии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Албании по футболу
logoсборная Косово по футболу
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoСборная Швеции по футболу
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну ведь не у одного меня есть ощущение, что Италия снова облажается?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
ну ведь не у одного меня есть ощущение, что Италия снова облажается?
в Уэльс им ехать скорее всего, там действительно ничего им не гарантировано
Ответ Товарищ Бразаускас
С деццтва за Швецию)))
На прошлой неделе кто-то внушал нам с высокой трибуны, что шведы нас ненавидят за Полтаву, а при упоминании Петра есть нормально не могут. Интересно, на сегодняшних оппонентов эти чувства распространяются?)
Ответ volodin
На прошлой неделе кто-то внушал нам с высокой трибуны, что шведы нас ненавидят за Полтаву, а при упоминании Петра есть нормально не могут. Интересно, на сегодняшних оппонентов эти чувства распространяются?)
Нет, у сегодняшних оппонентов шведов даже цвета флага одинаковые - поскольку являются их политическими и идеологическими наследниками.
удачи Боснии и еще Герцеговине
Ответ M D
удачи Боснии и еще Герцеговине
Герцеговина посильнее выглядит в последнее время, да.
Италия в шаге от эпик фэйла
Весь мир за Швецию и Словакию
Со Швецией статистика матчей положительная, должны проходить.
Меня вот удивляет что все молчат по поводу несправедливости стыков. Всё решается в 1 матче и не на нейтральном поле а для какой-то из команд на домашнем поле. Но домашнее поле играет очень большое значение, а некоторые из команд проведут вообще 2 домашних матча, а некоторые 2 выездных. Разве это справедливо для таких важных матчей?
Конечно выделяется Польша Албания, жаль что с друг другом, хотелось бы чтобы обе вылетели😄
Ответ Vyacheslav Markosyan
Конечно выделяется Польша Албания, жаль что с друг другом, хотелось бы чтобы обе вылетели😄
там вся четверть сетки такая, к сожалению, жаль что не могут вылететь все четыре. Албания как по мне меньшее зло
Жовто-блокитная битва жабы с гадюкой, победы шведской жабе и вылета в сл.круге!
Ответ Russ Ivan
Жовто-блокитная битва жабы с гадюкой, победы шведской жабе и вылета в сл.круге!
Интересно, кто ставит минусы и почему?
Очень перспективная политическая ветка намечается
Читайте новости футбола в любимой соцсети
