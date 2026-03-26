  • Семин о Вагнере Лаве в роли функционера в России: «Пусть добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание»
Семин о Вагнере Лаве в роли функционера в России: «Пусть добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание»

Семин высказался о том, смог бы Вагнер Лав стать функционером в России.

Юрий Семин высказался о том, смог бы экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стать функционером в российском футболе.

На днях 41-летний бразилец объявил о завершении игровой карьеры. После 28 марта Вагнер войдет в тренерский штаб клуба «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона.

— Вагнер Лав был заметной фигурой в нашем чемпионате. Он являлся одним из лидеров Премьер-лиги. Вагнер Лав украшал российский чемпионат, это футболист высокого уровня.

— Хотели бы увидеть Вагнера в роли функционера в российском футбольном клубе?

— Это две разные вещи — играть и работать в клубе. Пусть Вагнер добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание. Вагнер многое сделал для армейцев, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Все верно сказано. У нас привыкли создавать должности для легенд клуба, друзей, знакомых, родственников и тд. У одного зенита штат около 1,5 тысяч человек. Попечители, смотрители, консультанты и тд. Один Медведев там на должности не бей лежачего миллионы наверное получает. И правильно что должность Гаджиева сократили в Динамо мх. Наплодили нахлебников.
Причём тут мы? Это мировая практика жиес
Кумовство не только в футболе, почти во всех сферах.
Палыч стережет поляну для своих :))
Зачем сразу функционером. Надо посмотреть, сможет ли тренировать.
А зачем ему будет нужна Россия, если он добьется успехов в Бразилии?
Или вы по старой памяти думаете, что на пляжах Рио-де-Жанейро нет бабла, а есть только мулатки?
Всё верно.Какой же Юрий Палыч осторожный👏🏻
