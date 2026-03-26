  Льоренте о диете: «Не ем поздно вечером. Последний раз принимаю пищу перед закатом»
Льоренте о диете: «Не ем поздно вечером. Последний раз принимаю пищу перед закатом»

Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал о своей диете.

- Ваша диета называется палеолитической, верно?

– Да, такое название, но все гораздо проще. Диета — не самая важная часть здоровья, важнее – многое другое. Конечно, мы уже знаем, как правильно питаться. Если вы съедаете десять пончиков в день… Но все мы знаем, что такое сбалансированное питание. Не нужно доводить это до крайностей. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, включающей другие необходимые продукты, то диета — наименее важная вещь.

- Вы практикуете интервальное голодание?

– Я практикую ночное голодание.

- Что это значит?

– Не есть поздно вечером. Последний раз я принимаю пищу перед закатом.

- Вы не испытываете голода в полночь?

– Нет, если у вас все хорошо отлажено. Если же вы в плохом состоянии, то, конечно же, почувствуете голод в полночь, – сказал Льоренте.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
Маркос отлично демонстрирует, что перед талантом пасуют даже тараканы в голове))
А летом? Закат же поздно
Ответ Крэнг
А летом? Закат же поздно
Можно в 17 и 18 тоже будет перед закатом
зимой, когда закат часа в четыре, я бы наверное сдох за неделю
Ответ Glukinho
зимой, когда закат часа в четыре, я бы наверное сдох за неделю
В Мадриде? Если что это одна из самых высокорасположенных столиц мир. Легко рассуждать про закаты)
