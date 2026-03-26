Льоренте о диете: «Не ем поздно вечером. Последний раз принимаю пищу перед закатом»
Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал о своей диете.
- Ваша диета называется палеолитической, верно?
– Да, такое название, но все гораздо проще. Диета — не самая важная часть здоровья, важнее – многое другое. Конечно, мы уже знаем, как правильно питаться. Если вы съедаете десять пончиков в день… Но все мы знаем, что такое сбалансированное питание. Не нужно доводить это до крайностей. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, включающей другие необходимые продукты, то диета — наименее важная вещь.
- Вы практикуете интервальное голодание?
– Я практикую ночное голодание.
- Что это значит?
– Не есть поздно вечером. Последний раз я принимаю пищу перед закатом.
- Вы не испытываете голода в полночь?
– Нет, если у вас все хорошо отлажено. Если же вы в плохом состоянии, то, конечно же, почувствуете голод в полночь, – сказал Льоренте.