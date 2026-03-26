Аршавин о судьях: «Роль видеоарбитров очень возросла. При этом ошибочные пенальти вредят имиджу тех команд, в пользу которых они назначаются»

Аршавин о судьях: роль видеоарбитров очень возросла.

Андрей Аршавин отметил возросшую роль видеоарбитров в российском футболе.

«Мы видим, что видеоповторы появились, а ошибки судей не исчезли. На мой взгляд, если арбитр на ВАР пропускает ошибку судьи в поле, то это меньшее зло, нежели когда сам видеоассистент допускает ошибку и влияет на эпизод.

А сейчас роль видеоарбитров очень возросла. При этом ошибочные пенальти вредят имиджу тех команд, в пользу которых они назначаются», — сказал бывший футболист сборной России и «Зенита».