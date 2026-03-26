Аршавин о судьях: «Роль видеоарбитров очень возросла. При этом ошибочные пенальти вредят имиджу тех команд, в пользу которых они назначаются»
Аршавин о судьях: роль видеоарбитров очень возросла.
Андрей Аршавин отметил возросшую роль видеоарбитров в российском футболе.
«Мы видим, что видеоповторы появились, а ошибки судей не исчезли. На мой взгляд, если арбитр на ВАР пропускает ошибку судьи в поле, то это меньшее зло, нежели когда сам видеоассистент допускает ошибку и влияет на эпизод.
А сейчас роль видеоарбитров очень возросла. При этом ошибочные пенальти вредят имиджу тех команд, в пользу которых они назначаются», — сказал бывший футболист сборной России и «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
46 комментариев
Немного не так. Имидж портится у команды, в чью пользу последний раз назначался пенальти. Условно, сегодня это Зенит – у всех Зенит плохой. Завтра это Краснодар – у всех Краснодар плохой. Потом ЦСКА – ЦСКА плохой. И так по кругу. И тому подтверждение комментарии, набирающие больше всего плюсов на ветках РПЛ.
Немного не так. Имидж портится у команды, в чью пользу последний раз назначался пенальти. Условно, сегодня это Зенит – у всех Зенит плохой. Завтра это Краснодар – у всех Краснодар плохой. Потом ЦСКА – ЦСКА плохой. И так по кругу. И тому подтверждение комментарии, набирающие больше всего плюсов на ветках РПЛ.
у тебя в профиле Спартак и Зенит. что ты такое?
у тебя в профиле Спартак и Зенит. что ты такое?
А в чём проблема? Где-то запрещено болеть более, чем за одну команду? Я ещё поддерживаю и Челси, и Ливерпуль, и Ньюкасл. Какая разница? Это не женщины же.
главный судья принимает финальное решение и он не обязан соглашаться с ассистентом на ВАР. почему же по факту получается, что мнение ВАР важнее? а потому что те самые команды, имиджу которых вредят такие решения, без таких решений бесконечно будут юбилеи переносить.
главный судья принимает финальное решение и он не обязан соглашаться с ассистентом на ВАР. почему же по факту получается, что мнение ВАР важнее? а потому что те самые команды, имиджу которых вредят такие решения, без таких решений бесконечно будут юбилеи переносить.
Не, даже не так. На Варе сидит опытный арбитр. Если он зовёт к монитору, значит он решил что арбитр в поле грубо ошибся. Если главный не соглашается с ним, значит грубо ошибся арбитр на Варе. То есть не приняв решение вара, главный арбитр очень серьезно ставит под сомнение компетенцию вар арбитра.
Тенденция очевидна- главный арбитр уже не главный арбитр, а прислужник-мальчик, которого , как тупого лоха ,подзывает хозяин (ВАР) ,отдирает за уши и указывает какое принять решение...
Если так аполитично рассуждать, то юбилей не настанет никогда.
Про позорный пенальти скоро забудут, тут юбилей то надо спасать.
А толку мне как простому болеле от того, что зениту имидж портят левыми пенальти, если из-за этого проиграла моя любимая команда и это маленькая, но все-таки трагедия в моей жизни? А потом еще мне забивают гвоздь в крышку гроба, показывая наглую улыбающуюся морду Миллера. Да нахер вообще такой футбол вообще смотреть? Я лучше просто пойду на пару с рукоблудом Иваном в блоги с красивыми бабами и буду там на пару с ним сыпать комментами, чем этот цирк вонючий с козлами смотреть
Имиджу вредят не пенальти, а нарративы вида "в пользу других команд ошибаются просто так, а в пользу этой - неспроста". Причем вредят они не имиджу команды, а имиджу тех, кто такие нарративы распространяет
Имиджу вредят не пенальти, а нарративы вида "в пользу других команд ошибаются просто так, а в пользу этой - неспроста". Причем вредят они не имиджу команды, а имиджу тех, кто такие нарративы распространяет
Ну так по-другому с 6 места не подпрыгнуть же.
Имидж имиджем, а юбилей третий раз объявлять вообще не комильфо
Футбол как игра умер сразу вместе с ВАР. Сейчас это театральное шоу, один ныряет, другой об крота спотыкается, на третьего не так посмотрели… вообщем хренотень полная.
Футбол как игра умер сразу вместе с ВАР. Сейчас это театральное шоу, один ныряет, другой об крота спотыкается, на третьего не так посмотрели… вообщем хренотень полная.
Ты описал футбол до ВАР. Честно говоря, против ВАР либо лицемеры либо люди, кто просто против футбола
Мадрид ТВ: "это он про кого сейчас?"
