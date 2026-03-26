Колосков о Мали без игроков основы: «Это неуважение к нам, к РФС. Чувствую себя обманутым, но такова жизнь»

Колосков о Мали без игроков основы: это неуважение к нам, к РФС.

Вячеслав Колосков оценил решение сборной Мали приехать на товарищеский матч с Россией молодежным составом. Игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Обычно между федерациями подписывается договор, в котором прописываются все условия: финансовые, транспортные, размещение, и обычно указывается, что играть должны игроки основного состава. Если этого нет в нашем договоре с малийцами, то они вправе присылать любой состав.

Другое дело, что это неуважение к нам, к федерации. Иначе я не могу это никак объяснить. Все-таки сборная России неплохо располагается в рейтинге ФИФА, хорошо выглядит по результатам, история у команды богатая. Такое неуважение, мягко говоря, не приветствуется.

Но сейчас уже хлопать дверью, стучать по столу и кричать, что мы играть не будем, вызовет определенный скандал. Я в этом случае чувствую себя обманутым.

Конечно, буду смотреть матч. Но глядеть на молодежный состав Мали интереса никакого нет, ожидаемого удовольствия от игры вряд ли тут можно получить. Но такова жизнь», — сказал почетный президент РФС .