Лапочкин о судьях РПЛ: «Не совсем готовы к возобновлению чемпионата: много вмешательств ВАР, спорных решений, двойные трактовки»

Лапочкин о судьях РПЛ: не совсем готовы к рестарту – много вмешательств ВАР.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу судей РПЛ в весенней части сезона.

«Ошибок очень много. Судейская команда вышла не совсем готовой к возобновлению чемпионата. Очень много вмешательств ВАР, спорных решений.

Если говорить о матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала, то Кукуян прекрасно видит в динамике момент, не ставит пенальти, но затем зачем‑то вмешивается ВАР. Во время игры у судьи большой пульс. У монитора он может ошибиться. В таких эпизодах не нужно звать судью — на поле он принимает правильное решение.

У нас в таких эпизодах существует двойная трактовка. Судьи запутались — у них есть по таким эпизодам каша в голове. Были моменты, которые вызывали недоумение, как, например, пенальти в матче «Локомотив» — «Пари НН». Почему‑то судью Шафеева позвали к монитору — он поставил пенальти. Определенные двойные трактовки нужно убрать.

По весне наши ребята начнут работать ровно. Пока что есть проблемы в судействе чемпионата», — сказал Лапочкин.