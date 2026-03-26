  • Лапочкин о судьях РПЛ: «Не совсем готовы к возобновлению чемпионата: много вмешательств ВАР, спорных решений, двойные трактовки»
Лапочкин о судьях РПЛ: «Не совсем готовы к возобновлению чемпионата: много вмешательств ВАР, спорных решений, двойные трактовки»

Лапочкин о судьях РПЛ: не совсем готовы к рестарту – много вмешательств ВАР.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу судей РПЛ в весенней части сезона.

«Ошибок очень много. Судейская команда вышла не совсем готовой к возобновлению чемпионата. Очень много вмешательств ВАР, спорных решений. 

Если говорить о матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала, то Кукуян прекрасно видит в динамике момент, не ставит пенальти, но затем зачем‑то вмешивается ВАР. Во время игры у судьи большой пульс. У монитора он может ошибиться. В таких эпизодах не нужно звать судью — на поле он принимает правильное решение.

У нас в таких эпизодах существует двойная трактовка. Судьи запутались — у них есть по таким эпизодам каша в голове. Были моменты, которые вызывали недоумение, как, например, пенальти в матче «Локомотив» — «Пари НН». Почему‑то судью Шафеева позвали к монитору — он поставил пенальти. Определенные двойные трактовки нужно убрать. 

По весне наши ребята начнут работать ровно. Пока что есть проблемы в судействе чемпионата», — сказал Лапочкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Мослиговский ритуал чаепития с судьями отменили?
Если посмотрел на АПЛ и ЛаЛигу, то можно увидеть, что даже там клоуны на судьях. А учитывая какие там деньги, особенно в АПЛ и насколько могут быть решающими ошибки, можно придти к выводу, что судейство нынче в целом в кризисе. А наши решили не отставать в этом. С судейством в целом по миру нужно что-то решать и везде вводить общие стандарты, рамки и вот это всё, чтобы в разных соревнованиях не было разных трактовок.
