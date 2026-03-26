Делегация «Овьедо» встретилась с папой римским в Ватикане в честь 100-летия клуба. Льву XIV подарили футболку команды, копию статуи Девы Марии и юбилейную книгу

Представители «Овьедо» встретились с папой римским.

Полузащитник Санти Касорла возглавил делегацию «Реал Овьедо», которая встретилась с папой римским Львом XIV.

Поездка в Ватикан стала частью празднования столетия клуба. В ней приняли участие капитаны и тренеры мужских и женских первых команд, а также резервных команд. Также присутствовали представители фонда «Реал Овьедо», спонсоры и сотрудники клуба.

Папе римскому вручили футболку «Овьедо», копию статуи Девы Марии Ковадонгской («Ла Сантины») и экземпляр памятной книги, выпущенной к юбилею.