Делегация «Овьедо» встретилась с папой римским в Ватикане в честь 100-летия клуба. Льву XIV подарили футболку команды, копию статуи Девы Марии и юбилейную книгу
Представители «Овьедо» встретились с папой римским.
Полузащитник Санти Касорла возглавил делегацию «Реал Овьедо», которая встретилась с папой римским Львом XIV.
Поездка в Ватикан стала частью празднования столетия клуба. В ней приняли участие капитаны и тренеры мужских и женских первых команд, а также резервных команд. Также присутствовали представители фонда «Реал Овьедо», спонсоры и сотрудники клуба.
Папе римскому вручили футболку «Овьедо», копию статуи Девы Марии Ковадонгской («Ла Сантины») и экземпляр памятной книги, выпущенной к юбилею.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: СOPE
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Папа: Но ведь у вас уже была божественная защита
Овьедо: Когда?
Папа: 30 лет назад, когда за вас играл сам Виктор Онопко