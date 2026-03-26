УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 73 000 евро за расистское поведение болельщиков, бросание предметов и использование лазерных указок в 1-м стыковом матче ЛЧ с «Реалом»
В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов 17 февраля «Бенфика» уступила на своем поле со счетом 0:1 (ответный матч – 1:2).
По итогам матча УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 40 000 евро за расистское и дискриминационное поведение болельщиков, а также принял решение о частичном закрытии трибун на следующий еврокубковый матч при повторном нарушении в течение года.
Кроме того, «Бенфика» оштрафована на 25 000 евро за бросание болельщиками предметов на поле и на 8000 евро – за использование фанатами лазерных указок. Педру Мачаду, помощник главного тренера команды Жозе Моуринью, дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
