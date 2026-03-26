Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду – даже если «Реал». У меня контракт еще два года»

Карпин о совмещении: нет, даже если «Спартак» и «Реал Мадрид».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном заявил, что больше не будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

– Не хочу это прогнозировать, но допустим, еще год-два сборная не возвращается к официальным матчам, и летом приходит «Спартак» и говорит: «Хотим Карпина тренером на 5 лет».

– В каком году? У меня контракт со сборной еще два года.

– Эти два года вы не будете совмещать?

– Нет.

– Это вы гарантируете?

– Да.

– Прям официально?

– Да.

– Даже если будет «Спартак»?

– Даже если будет «Реал Мадрид ». Совмещать не буду.

– Но, может, уйдете из сборной России, я понял.

– Не я это сказал.

– Продление контракта со сборной России обсуждается с РФС?

– Сейчас? Нет, конечно. Больше двух лет еще.

– Но, может, сейчас самое время об этом поговорить?

– Сейчас точно не время, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».