  • Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду – даже если «Реал». У меня контракт еще два года»
Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду – даже если «Реал». У меня контракт еще два года»

Карпин о совмещении: нет, даже если «Спартак» и «Реал Мадрид».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном заявил, что больше не будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

– Не хочу это прогнозировать, но допустим, еще год-два сборная не возвращается к официальным матчам, и летом приходит «Спартак» и говорит: «Хотим Карпина тренером на 5 лет».

– В каком году? У меня контракт со сборной еще два года.

– Эти два года вы не будете совмещать?

– Нет.

– Это вы гарантируете?

– Да.

Прям официально?

– Да.

– Даже если будет «Спартак»?

– Даже если будет «Реал Мадрид». Совмещать не буду.

– Но, может, уйдете из сборной России, я понял.

– Не я это сказал.

– Продление контракта со сборной России обсуждается с РФС?

– Сейчас? Нет, конечно. Больше двух лет еще.

– Но, может, сейчас самое время об этом поговорить?

– Сейчас точно не время, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Перес только что вычеркнул его из шорт-листа
Валера верим)
Ответ Tim Timson
Валера верим)
.., что тебя больше никогда не будет в Спартаке ))
Ответ OldRedWhite
.., что тебя больше никогда не будет в Спартаке ))
Больше про Реал, но похоже по всем пунктам)
Чего как тренер добилось это чудо с раздутым самомнением?
Ответ Besa07
Чего как тренер добилось это чудо с раздутым самомнением?
Выиграл Копа Дель Соль
Ответ Besa07
Чего как тренер добилось это чудо с раздутым самомнением?
Родилась дочка , даже две кажется
Из Ростова же уходил, чтобы на сборной сосредоточиться. Помним
Вполне ожидаемые ответы, на достаточно банальные вопросы.
После такой шикарной работы в Динамо можно что угодно говорить, все равно никуда не позовут)
Блин, как Реал без Карпина!?
Перес может заполучить кого угодно, но не Карпина
Крепись Флорентино!
После "успеха" в Динамо, вряд-ли позовут эстонца😅
Ну еще бы.Работать в сборной не надо ,так как с ней никто играть не хочет,а зарплата идет
