Анчелотти о реакции на невызов Неймара в сборную: «У всех в футболе может быть свое мнение. Я слежу за всеми и должен уважать каждое из них»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что следит за комментариями по поводу отсутствия Неймара на мартовском сборе.
34-летний нападающий «Сантоса» не вошел в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
«Я слежу за всем. Это нормально, у каждого в футболе может быть свое мнение.
В футболе нет четкой науки. У каждого свое мнение. Я должен уважать мнение каждого», – заявил Анчелотти.
