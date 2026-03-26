8

Анчелотти о реакции на невызов Неймара в сборную: «У всех в футболе может быть свое мнение. Я слежу за всеми и должен уважать каждое из них»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что следит за комментариями по поводу отсутствия Неймара на мартовском сборе.

34-летний нападающий «Сантоса» не вошел в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«Я слежу за всем. Это нормально, у каждого в футболе может быть свое мнение.

В футболе нет четкой науки. У каждого свое мнение. Я должен уважать мнение каждого», – заявил Анчелотти.

Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»

«Неймар – сегодня самый талантливый бразильский футболист. Он может быть важен на ЧМ-2026, на турнире нужны лучшие игроки». Фабиньо о форварде

Зико вызвал бы Неймара в сборную Бразилии: «То, что он делает, по-настоящему гениально. Бог заложил в него много хорошего. Но ему нужно стабильно играть»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
Почему нужно непременно уважать чужое мнение в принципе?
Ты молодой, наверное, да?
Обожаю ответы вопросом на вопрос ;) А если без негатива и перехода на личности, то почему именно уважать? Можно ведь просто принять тот факт, что у других людей может быть другое мнение, почему я должен непременно уважать это мнение?
Очень тактичный человек папа Карло )
