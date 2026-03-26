Анчелотти о реакции на невызов Неймара в сборную: «У всех в футболе может быть свое мнение. Я слежу за всеми и должен уважать каждое из них»

Анчелотти о реакции на невызов Неймара: у всех есть свое мнение, я уважаю это.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что следит за комментариями по поводу отсутствия Неймара на мартовском сборе.

34-летний нападающий «Сантоса » не вошел в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«Я слежу за всем. Это нормально, у каждого в футболе может быть свое мнение.

В футболе нет четкой науки. У каждого свое мнение. Я должен уважать мнение каждого», – заявил Анчелотти.

