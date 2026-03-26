  • Сын Симеоне Джанлука о характере Диего: «Отец не любит проигрывать даже в настольные игры и карты – всегда играет с нами так, будто от этого зависит его жизнь. За столом говорим только о футболе»
Сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Джанлука рассказал о поведении отца в кругу семьи.

«За столом мы говорим только о футболе. Мой отец не любит проигрывать ни в чем и никогда не сдается просто так, даже в настольных играх или играя в карты. Он безжалостен. Никто никогда не выигрывает у него дома – ни дети, ни друзья. Он всегда играет с нами так, словно от этого зависит его жизнь.

Папа внимательно следит за Джулиано... Ему приходится работать в два раза усерднее, чтобы проявить себя. Джулиано никто ничего не давал просто так. Я бы хотел, чтобы он сыграл на чемпионате мира», – сказал Джанлука Симеоне.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
У меня пара двоек. Плевать на твою защиту. У меня тройка в центре обороны. Шатал я все это у меня каре?)
