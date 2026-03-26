  • Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»
14

Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»

Льоренте о вреде солнца для кожи: его нет, если у вас с ним здоровые отношения.

Маркос Льоренте высказался о своем отношении к солнцу.

Ранее полузащитник «Атлетико», в частности, заявлял, что на улице не нужно носить солнцезащитные очки.

– Разве вас не беспокоит состояние вашей кожи из-за такого количества прямых солнечных лучей?

– Если у вас здоровые отношения с солнцем, то нет. Проблема в том, что если вы целый год не видите солнца, а потом в августе проводите семь часов под солнцем на пляже, то виновато ли солнце, что оно находится там весь год?

Это как не заниматься спортом, а потом в августе поднимать 200 килограммов в приседаниях и повредить колени. Виноваты ли в этом сами упражнения или вы сами, что не занимались спортом весь год? То же самое и с солнцем, – сказал Льоренте.

Льоренте о вреде искусственного света: «Да, я «пинаю мяч», в университетах не учился, но годами изучаю биологию, пока другие пялятся в экран. Прислушиваюсь к телу больше, чем к догмам»

Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе. Хавбек «Атлетико» – сторонник теории заговора о химиотрассах

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Не считаю алкоголь вредным. Если у вас здоровые отношения с алкоголем, то нет. Проблема в том, что вы не пьете целый год, а потом проводите 7 часов на корпоративе. Виноват ли в этом алкоголь или вы сами, что не пьете весь год?
Ответ GreatFrosty
Ну, поэтому и надо практиковаться 👌
Ну, поэтому и надо практиковаться 👌
Ответ GreatFrosty
Так издеваться нельзя над собой!
Так издеваться нельзя над собой!
Видный эксперт, авторитетный. Воду заряжать умеет?
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы,
Взяв только сны и грезы, и детскую мечту,
Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь,
Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу.
Ответ NoN
)))))))))))))))))
)))))))))))))))))
Здоровые отношения с радиацией исключают ультрафиолет?
Заметил,что начиная с весны и до осени,у меня прекрасные отношения с солнцем.А вот ближе к зиме как-то отдаляется от меня,прячется,веет холодом,мороз по коже.Ведет себя как звезда прямо.Это странно...
Расскажи это мне, коренному петербуржцу, что солнце это проблема
Столкновение с Карвахалем в последнем дерби только усилило проблемы Льоренте..
В местах, где живет Льоренте, нет весны? Хотя, по многим другим моментам он говорит правильные вещи.
Ага, почему-то жители жарких солнечных стран всячески избегают спортзала, то есть присутствия на солнце в зените.
Либо одеваются с головы до пят. И солнечные очки :)
поднимать 200 кг в приседаниях (с) 🤦🏻‍♂️
