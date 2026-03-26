Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»

Льоренте о вреде солнца для кожи: его нет, если у вас с ним здоровые отношения.

Ранее полузащитник «Атлетико», в частности, заявлял , что на улице не нужно носить солнцезащитные очки.

– Разве вас не беспокоит состояние вашей кожи из-за такого количества прямых солнечных лучей?

– Если у вас здоровые отношения с солнцем, то нет. Проблема в том, что если вы целый год не видите солнца, а потом в августе проводите семь часов под солнцем на пляже, то виновато ли солнце, что оно находится там весь год?

Это как не заниматься спортом, а потом в августе поднимать 200 килограммов в приседаниях и повредить колени. Виноваты ли в этом сами упражнения или вы сами, что не занимались спортом весь год? То же самое и с солнцем, – сказал Льоренте.

