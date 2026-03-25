Канчельскис о дисквалификации Талалаева: «Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Он не прав, естественно»

Канчельскис о Талалаеве: представьте, что Анчелотти или Раньери выбили бы мяч? .

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче с ЦСКА.

В концовке матча 21-го тура Мир РПЛ (1:0) Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

КДК дисквалифицировал Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

«Естественно, он не прав. Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Зачем он это сделал? Хотел время потянуть, наверное.

Его поведение в этой ситуации некорректно. На него же смотрят, черпают информацию, следят за его поведением», – сказал Канчельскис.