Канчельскис о дисквалификации Талалаева: «Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Он не прав, естественно»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче с ЦСКА.
В концовке матча 21-го тура Мир РПЛ (1:0) Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
КДК дисквалифицировал Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.
«Естественно, он не прав. Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Зачем он это сделал? Хотел время потянуть, наверное.
Его поведение в этой ситуации некорректно. На него же смотрят, черпают информацию, следят за его поведением», – сказал Канчельскис.
А чего тут представлять то? За неделю до этого Моуриньо мячом в штаб Порту пульнул. И еще оправдывался, что не специально, хотел на трибуну выбить - но техника подвела. Правильно Мостовой про "нефутбольных" людей говорил. А Талалаева не подвела !! А если б подвела? Вот визгу то было бы.
А лет 15 назад Гвардиола Роналду еще хуже спровоцировал. Протянул мяч Роналду, а когда тот хотел взять кинул его вдоль поля. Роналду аж взбесился и Гвардиолу в грудь толкнул, и после матча не мог никак успокоится. Когда после матча Гвардиолу упрекали, он сказал - "Да бросьте вы, это футбол. Да, я специально хотел разозлить Роналду. И чего? " Так Гвардиоле даже желтую не показали, вратаря Барсы только удалили - потому он прибежал к Роналду и стал орать, что не позволит своего тренера всяким тут толкать, что может за это и глаз на одно место натянуть.
А Моуриньо смотрел на все это как сфинкс и улыбался загадочно. Когда журналисты стали его упрекать после матча, мол, ну как же так, почему вы не побежали заступиться за Роналду ? Моуриньо сказал - а я видел, что вы это от меня все ждете и решал обломать вам шоу.
Пушка! Они заряжают пушку! Зачем? А! Они будут стрелять!