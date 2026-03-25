Сборную Никарагуа с караваем, песнями и плясками встретили в Краснодаре: «Игроки с интересом наблюдали за казачьими традициями и тепло реагировали»
Сборную Никарагуа встретили в России с караваем и песнями.
BetBoom товарищеский матч между Россией и Никарагуа пройдет в пятницу в Краснодаре. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Вслед за сборной России в Краснодар прибыла и команда Никарагуа.
Напомним, что матч между командами состоится 27 марта на «Ozon Арене».
Гостей встретили с кубанским радушием – с песнями, плясками и караваем. Такой прием произвел впечатление: игроки с интересом наблюдали за казачьими традициями и тепло реагировали на встречу.
⚽️ Ждем яркой игры и увлекательного футбола!» – говорится в сообщении аэропорта «Краснодара».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал аэропорта Краснодара
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
