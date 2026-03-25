  • Сборную Никарагуа с караваем, песнями и плясками встретили в Краснодаре: «Игроки с интересом наблюдали за казачьими традициями и тепло реагировали»
Сборную Никарагуа встретили в России с караваем и песнями.

BetBoom товарищеский матч между Россией и Никарагуа пройдет в пятницу в Краснодаре. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Вслед за сборной России в Краснодар прибыла и команда Никарагуа.

Напомним, что матч между командами состоится 27 марта на «Ozon Арене».

Гостей встретили с кубанским радушием – с песнями, плясками и караваем. Такой прием произвел впечатление: игроки с интересом наблюдали за казачьими традициями и тепло реагировали на встречу.

⚽️ Ждем яркой игры и увлекательного футбола!» – говорится в сообщении аэропорта «Краснодара».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал аэропорта Краснодара
Ребята знатно охреневшие конечно)
Ответ serginn
Ребята знатно охреневшие конечно)
Они офигели ещё до этого,когда им сказали,что за ними прилетит "Достоевский".
Зачем этот цирк с ряжеными?
За то что они приехали не основным составом Кубанский Казачий хор тоже оставил лучших певцов дома и был представлен молодыми солистами.
Спасибо, я теперь знаю сборную Никарагуа в лицо, но не всех, но и не надо...
Очень удачная статья.
Будет интересно почитать класные коменты
Сауну с пивом организовали?
А Сами Насери, как помнится, сразу встречали водкой да местными шлюхами. Наверное, также в административно-приказном порядке и за бюджетный счёт.
вчера, 22:05
вчера, 20:57
