  • Гражданам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на ЧМ-2026 придется внести залог до 15 000 долларов. ФИФА добивается исключения для членов сборных
Гражданам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на ЧМ-2026 придется внести залог до 15 000 долларов. ФИФА добивается исключения для членов сборных

В ФИФА обеспокоены правилами въезда в США для граждан пяти стран-участниц ЧМ.

Представителям пяти стран-участниц ЧМ-2026 придется платить залог для получения визы в США.

Как сообщает The Athletic, трудности возникли из-за действующей в США пилотной программы Visa Bond, согласно которой граждане 50 стран, въезжающие в страну по деловой или туристической визе, должны вносить залог в размере от 10 до 15 тысяч долларов, который будет возвращен при выезде из США до истечения визы. В список стран, на которые распространяется программа, входят Алжир, Кабо-Верде, Сенегал и Кот-д’Ивуар, чьи сборные прошли на ЧМ-2026, со 2 апреля правила также будут действовать для граждан Туниса.

Отмечается, что, как следует из текста программы, исключений для отдельных категорий граждан, включая участников международных спортивных турниров, не предусмотрено. Футбольные федерации стран, на которые распространяются правила, выразили обеспокоенность ситуацией, вопрос обсуждался на семинарах по подготовке к ЧМ-2026 в прошлом месяце.

Сообщается, что в настоящее время ФИФА пытается убедить администрацию Трампа сделать исключение для игроков, тренерских штабов и сотрудников сборных-участниц чемпионата мира, а также руководителей федераций и ключевого персонала спонсоров. Международная федерация футбола хочет, чтобы основанием для освобождения от залога стали официальные приглашения делегациям. Ожидается, что в случае, если власти США пойдут на уступки ФИФА, исключение будет сделано только для членов сборных, при этом родственники игроков и болельщики по-прежнему будут обязаны заплатить залог.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
55 комментариев
Худший чемпионат в истории футбола:)
Ответ rigobersong
Причём даже не начавшись, дичь какую то творят.
Ответ rigobersong
Худшим он будет хотя бы уже потому что на нём сыграет наибольшее количество сборных за всю историю.
Мексиканцев жалко, вляпались в этот совместный чемпионат, они же совсем другого менталитета нежели американцы и канадцы, был бы ЧМ только в Мексике, было бы намного круче
Ответ kanabeos
Но это не для 64 команд.
Ответ kanabeos
Была бы отдельной заявкой Мексика - не получила бы чемпионат.
А раньше из Африки ввозили тысячами и даже сами за них платили.
Самый безмозглый и конченный ЧМ нас ожидает
Ответ Александр Кошечкин
Инфантино, убери минус, лысый черт)
ФИФА могла бы и сама залог внести. Не сильно обеднели бы. Тем более, что цены на билеты загибать неплохо получается.
Ответ Evgen Vynokurov
ФИФА вносит залог за болельщиков , болельщики останутся там жить . ФИФА не получит обратно бабки.
Ответ Evgen Vynokurov
Они перечислили 75 миллионов долларов на футбольные объекты в Газе, им не до каких-то Тунисов и Сенегалов.
На простых людей (болельщиков) всем, как всегда и везде, насрать
Плохая неделя для Сенегала
У Сенегала отобрали чемпионский титул. А теперь пытаются лишить поддержки на чемпионате мира.
Последний нормальный Чемпионат Мира в истории футбола прошёл в России
Ответ Александр Попов
Я бы вообще сделал раздробление на регионы нашей сборной, позвал Беларусь и провел чемпионат Мира, назвал бы так. Раз нас не приглашают
Ответ Александр Попов
Бред
Америка африканцам: Хотите приехать на наши футбольные плантации... Заплатите
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
вчера, 09:27
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
12 марта, 09:27
Мексика задействует почти 100 тысяч силовиков для защиты болельщиков во время ЧМ-2026 на фоне беспорядков в стране
7 марта, 10:48
Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»
51 минуту назад
У Тошака деменция, сообщил его сын: «Это ужасная болезнь. Он может не помнить, что мы говорили утром, но рассказывает, как перестроил полузащиту, чтобы справиться с ван Бастеном и «Миланом»
сегодня, 18:18
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
сегодня, 18:17
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
сегодня, 18:00Тесты и игры
Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»
сегодня, 17:47
Роналду-младший не присоединится к академии «Реала». Он тренируется с командой U16 для поддержания формы после отъезда из Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)
сегодня, 17:35
Винисиус об уходе Гризманна из «Атлетико»: «Антуан – отличный игрок, он очень поможет развитию МЛС. Я хочу остаться в «Реале» надолго»
сегодня, 17:05
Мбаппе может не продлить контракт с Nike – есть «огромный разрыв» между запросами француза и предложением. Adidas и Under Armour заинтересованы в партнерстве с форвардом «Реала»
сегодня, 17:02
«Ливерпуль» хочет подписать двух вингеров после ухода Салаха. Клуб следит за Диоманде и Консейсау, «Бавария» не хочет отпускать Олисе (Фабрис Хокинс)
сегодня, 16:50
Карпин о совмещении «Динамо» и сборной: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было»
сегодня, 16:48
ФИФА потребовала убрать все спонсорские признаки со стадионов, принимающих ЧМ-2026. Для стадиона в Атланте с логотипом «Мерседес-Бенц» на крыше могут сделать исключение (The Athletic)
1 минуту назад
CAF назначила нового ответственного за апелляционное жюри за 2 недели до решения по Кубку Африки. Он включил в него президента федерации Туниса, тесно связанного с коллегой из Марокко (Sport News Africa)
19 минут назад
Субименди об ЛЧ: «Клубы АПЛ были заметнее на общем этапе, теперь – команды Ла Лиги. «Арсенал» сможет победить, надеюсь»
32 минуты назад
Канчельскис о дисквалификации Талалаева: «Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Он не прав, естественно»
52 минуты назад
Сборную Никарагуа с караваем, песнями и плясками встретили в Краснодаре: «Игроки с интересом наблюдали за казачьими традициями и тепло реагировали»
сегодня, 17:57Видео
«Аль-Иттихад» хочет подписать Каземиро летом. Трансфер зависит от будущего Фабиньо (ESPN)
сегодня, 17:16
На игру России и Никарагуа продано более 25 тысяч билетов, сообщили в РФС: «Мы ждем аншлаг. Стремимся превращать в праздник каждый матч национальной команды»
сегодня, 17:13
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 16:30Тесты и игры
Ремиро об интересе «Барсы»: «Я полностью сосредоточен на «Сосьедаде» и финале Кубка Испании. Никогда не знаешь, что может произойти»
сегодня, 16:24
40 игроков в возрасте до 22 лет сыграли в 22‑м туре РПЛ – рекорд турнира за 3 сезона. ЦСКА с отрывом лидирует по индексу «Вклад молодого футболиста»
сегодня, 15:59
