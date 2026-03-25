Гражданам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на ЧМ-2026 придется внести залог до 15 000 долларов. ФИФА добивается исключения для членов сборных

В ФИФА обеспокоены правилами въезда в США для граждан пяти стран-участниц ЧМ.

Представителям пяти стран-участниц ЧМ-2026 придется платить залог для получения визы в США.

Как сообщает The Athletic, трудности возникли из-за действующей в США пилотной программы Visa Bond, согласно которой граждане 50 стран, въезжающие в страну по деловой или туристической визе, должны вносить залог в размере от 10 до 15 тысяч долларов, который будет возвращен при выезде из США до истечения визы. В список стран, на которые распространяется программа, входят Алжир , Кабо-Верде , Сенегал и Кот-д’Ивуар, чьи сборные прошли на ЧМ-2026, со 2 апреля правила также будут действовать для граждан Туниса .

Отмечается, что, как следует из текста программы, исключений для отдельных категорий граждан, включая участников международных спортивных турниров, не предусмотрено. Футбольные федерации стран, на которые распространяются правила, выразили обеспокоенность ситуацией, вопрос обсуждался на семинарах по подготовке к ЧМ-2026 в прошлом месяце.

Сообщается, что в настоящее время ФИФА пытается убедить администрацию Трампа сделать исключение для игроков, тренерских штабов и сотрудников сборных-участниц чемпионата мира, а также руководителей федераций и ключевого персонала спонсоров. Международная федерация футбола хочет, чтобы основанием для освобождения от залога стали официальные приглашения делегациям. Ожидается, что в случае, если власти США пойдут на уступки ФИФА, исключение будет сделано только для членов сборных, при этом родственники игроков и болельщики по-прежнему будут обязаны заплатить залог.