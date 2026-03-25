  • Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»
Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»

Карпин про матчи с Перу и Чили: результат был плохой, но Россия играла хорошо.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном высказался о матчах национальной команды с Перу (1:1) и Чили (0:2).

– Про сборную поговорим. Впереди товарищеские матчи мартовские, но я хочу поговорить про осень, потому что осень была нестабильная. Да, были наконец очень достойные соперники из Южной Америки, все признали, что хорошее было сопротивление, но и были неудачные результаты. Честно, за все эти годы, когда сборная не играет в официальных матчах, это, наверное, был первый момент, когда была довольно жесткая критика. Я знаю, что вы тогда говорили, что вы довольны игрой сборной России.

– Брать результат, как у нас практически всегда или часто делается… [Надо] посмотреть как этот результат сложился: когда играешь со сборной Перу, забив один гол, создав 10 моментов, и в твои ворота один удар за всю игру в створ с 30 метров… Неудачная игра?

– Но плохой результат.

– Вот именно, а игра удачная. Ну давайте так. С Перу – ошибка Сафонова с 30 метров. Ему, наверное, еще тысячу ударов сделают, тогда забьет кто-нибудь из тысячи. Ну, так получилось. Так бывает, это футбол. Поэтому говорить, что плохая игра была – нет. Результат да, хотелось бы лучше, как всегда.

С Чили чуть по-другому, там столько мы не создавали моментов, как с Перу. У наших ворот да, допустили два момента. Но про второй гол я не говорю, что это момент, который мы сами себе создали, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Валера продолжает инфоцыганить: Результата нет? Ну и? Смотрите игра зато какая!
Валера продолжает инфоцыганить: Результата нет? Ну и? Смотрите игра зато какая!
Игры нету скорее

Какие-то результаты типо есть. Идут отскоки благодаря индивидуальному мастерству игроков и стандартам

Но игры при Карпинсе с момента назначения в сборную нету
За последние годы единственная игра, по которой нужно судить о Валерке как тренере сборной это игра с Чили. И он в ней обделался. Сейчас надувается величием, понимая, что победит Никарагуа).
Как Россия будет играть в офиц матчи.Карпина сразу выгонят
Тот момент, когда смотришь матчи сборной нейтрально, турнирных задач нет, даже где-то сопереживаешь соперникам бывает, когда не забивают
Выделять ошибку своего игрока с акцентом, мол проиграли именно из-за него, как то по конченному. И ладно это говорил бы титулованный тренер. А он что выиграл как тренер? Каких успехов добился?
Валера, из тысячи вопросов к тебе только один вопрос, серьёзный... ты когда с основным составом сборной определишься?
Ответ .ru
Валера, из тысячи вопросов к тебе только один вопрос, серьёзный... ты когда с основным составом сборной определишься?
Когда возникнут задачи, которые должна решать сборная, тогда и определится.
Карпин мастер говорить... где результат хорошей игры?????
"Найди себе кавалера".
Уже.
Он выспался что ли,столько информации от патлатого гения пошло.
Валера, такой - ну и Валера. Взял и выкинул проигрыш единственному классному и достойному сопернику.
