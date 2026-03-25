Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»

Карпин про матчи с Перу и Чили: результат был плохой, но Россия играла хорошо.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном высказался о матчах национальной команды с Перу (1:1) и Чили (0:2).

– Про сборную поговорим. Впереди товарищеские матчи мартовские, но я хочу поговорить про осень, потому что осень была нестабильная. Да, были наконец очень достойные соперники из Южной Америки, все признали, что хорошее было сопротивление, но и были неудачные результаты. Честно, за все эти годы, когда сборная не играет в официальных матчах, это, наверное, был первый момент, когда была довольно жесткая критика. Я знаю, что вы тогда говорили, что вы довольны игрой сборной России.

– Брать результат, как у нас практически всегда или часто делается… [Надо] посмотреть как этот результат сложился: когда играешь со сборной Перу, забив один гол, создав 10 моментов, и в твои ворота один удар за всю игру в створ с 30 метров… Неудачная игра?

– Но плохой результат.

– Вот именно, а игра удачная. Ну давайте так. С Перу – ошибка Сафонова с 30 метров. Ему, наверное, еще тысячу ударов сделают, тогда забьет кто-нибудь из тысячи. Ну, так получилось. Так бывает, это футбол. Поэтому говорить, что плохая игра была – нет. Результат да, хотелось бы лучше, как всегда.

С Чили чуть по-другому, там столько мы не создавали моментов, как с Перу. У наших ворот да, допустили два момента. Но про второй гол я не говорю, что это момент, который мы сами себе создали, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».