«Ливерпуль» хочет подписать двух вингеров после ухода Салаха. Клуб следит за Диоманде и Консейсау, «Бавария» не хочет отпускать Олисе (Фабрис Хокинс)
Во вторник Салах объявил, что покинет команду по окончании сезона.
По информации журналиста Фабриса Хокинса, одной из главных целей европейских топ-клубов является Майкл Олисе, но «Бавария» не хочет отпускать француза. «Ливерпуль» также следит за несколькими молодыми футболистами, в частности, Яном Диоманде из «РБ Лейпциг» и Франсишку Консейсау из «Ювентуса».
Также сообщается, что в прошлом году «Ливерпуль» интересовался Брэдли Барколя, который в настоящее время ведет переговоры о продлении контракта с «ПСЖ» до 2028 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
Ты думаешь это остановит клуб, который потратил полярда прошлым летом, а в этом году у них освободится самая жирная статья расходов по ЗП?
Мне Олисе очень нравится. Да, будет сложно и дорого заполучить. Но невозможного тут нет. Как по мне Барколя будет сложнее получить.
Берите его