«Ливерпуль» хочет подписать двух вингеров после ухода Салаха. Клуб следит за Диоманде и Консейсау, «Бавария» не хочет отпускать Олисе (Фабрис Хокинс)

«Ливерпуль» планирует подписать двух вингеров на следующий сезон на фоне ухода Мохамеда Салаха .

Во вторник Салах объявил , что покинет команду по окончании сезона.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, одной из главных целей европейских топ-клубов является Майкл Олисе , но «Бавария » не хочет отпускать француза. «Ливерпуль» также следит за несколькими молодыми футболистами, в частности, Яном Диоманде из «РБ Лейпциг» и Франсишку Консейсау из «Ювентуса».

Также сообщается, что в прошлом году «Ливерпуль » интересовался Брэдли Барколя, который в настоящее время ведет переговоры о продлении контракта с «ПСЖ» до 2028 года.