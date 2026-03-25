  • «Ливерпуль» хочет подписать двух вингеров после ухода Салаха. Клуб следит за Диоманде и Консейсау, «Бавария» не хочет отпускать Олисе (Фабрис Хокинс)
30

«Ливерпуль» хочет подписать двух вингеров после ухода Салаха. Клуб следит за Диоманде и Консейсау, «Бавария» не хочет отпускать Олисе (Фабрис Хокинс)

«Ливерпуль» хочет подписать двух вингеров летом.

«Ливерпуль» планирует подписать двух вингеров на следующий сезон на фоне ухода Мохамеда Салаха.

Во вторник Салах объявил, что покинет команду по окончании сезона.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, одной из главных целей европейских топ-клубов является Майкл Олисе, но «Бавария» не хочет отпускать француза. «Ливерпуль» также следит за несколькими молодыми футболистами, в частности, Яном Диоманде из «РБ Лейпциг» и Франсишку Консейсау из «Ювентуса».

Также сообщается, что в прошлом году «Ливерпуль» интересовался Брэдли Барколя, который в настоящее время ведет переговоры о продлении контракта с «ПСЖ» до 2028 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
Ян Диоманде топ. Может стать новым Мане для Ливерпуля. А ведь ему всего 19 лет
Ян Диоманде топ. Может стать новым Мане для Ливерпуля. А ведь ему всего 19 лет
Очередной футболист, для кубка Африки, который проходит каждые два года. У Арсенала африканцев ноль в команде.🤔🤔🤔
У Олисе контракт до 29 года, отступных нет и он всем доволен в Баварии. Какой смысл переходить? И руководство Баварии неоднократно заявляли, что он не продается. Но даже, если вдруг, то его цена на трансфермаркет 160 млн, то есть торг начнется с 200 минимум
У Олисе контракт до 29 года, отступных нет и он всем доволен в Баварии. Какой смысл переходить? И руководство Баварии неоднократно заявляли, что он не продается. Но даже, если вдруг, то его цена на трансфермаркет 160 млн, то есть торг начнется с 200 минимум
По этой логике трансферов бы не было бы.

Ты думаешь это остановит клуб, который потратил полярда прошлым летом, а в этом году у них освободится самая жирная статья расходов по ЗП?

Мне Олисе очень нравится. Да, будет сложно и дорого заполучить. Но невозможного тут нет. Как по мне Барколя будет сложнее получить.
У Олисе контракт до 29 года, отступных нет и он всем доволен в Баварии. Какой смысл переходить? И руководство Баварии неоднократно заявляли, что он не продается. Но даже, если вдруг, то его цена на трансфермаркет 160 млн, то есть торг начнется с 200 минимум
Ну условно удвоят зп и тогда интерес игрока появится)
Олисе точно нет смысла отпускать, такой игрок на вес золота и найти адекватную замену такому игроку это надо еще постараться, да и смысл - он подходит полностью сверхатакующей игре Баварии, а Бавария подходит ему
Кого ещё им подписать? Есть ваши кандидаты?)
Кого ещё им подписать? Есть ваши кандидаты?)
Карим Адейеми - супер очевидный вариант
Кого ещё им подписать? Есть ваши кандидаты?)
Аклиуш и Барколя
Я хочу Ирину Шейк....
Диоманде Ливерпулю надо брать 100% и сливать Гакпо куда-подальше
Ну если мы Шишку тоже, как Камбьясо, в 50 лямов оценим, то можно и продать)
Хорошо, что с Салахом договорились уже в марте и у всех есть время: Мохамеду - выбрать лучший вариант для продолжения карьеры, а "Ливерпулю" - провести переговоры с потенциальным кандидатом на замену.
Путь посмотрят на Гринвуда
Берите его
Благодаря упоминаниям перечисленных клубов и указанных цифр, рождаются новости, тёрки, споры и разочарования...
