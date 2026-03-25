Хавбек Никарагуа Монтес: «Россия – очень сильный соперник, впервые играем против европейской сборной. Буду рассказывать семье и друзьям, что играл против Сафонова»
Хавбек Никарагуа Монтес: расскажу семье и друзьям, что играл против Сафонова.
Полузащитник сборной Никарагуа Джейкоб Монтес поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.
BetBoom матч России и Никарагуа пройдет в Краснодаре в пятницу, 27 марта.
«Сборная России – очень сильный и достойный соперник. Мы впервые играем против европейской сборной и хотим показать себя во всей красе. Мы хорошо готовы к этой игре.
Кого знаю из сборной России? Знаю, что Сафонов играет в Париже, он звезда сборной России. Буду рассказывать своей семье и друзьям, что играл с таким футболистом в одном матче», – заявил Монтес.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Зачем нужна сборная в эту паузу, кроме распила денег, непонятно наверное никому. Или Карпин за эти пару лет наиграл жёсткие схемы, связки, сочетания, поставил нереальный футбол?