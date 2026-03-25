  • Хавбек Никарагуа Монтес: «Россия – очень сильный соперник, впервые играем против европейской сборной. Буду рассказывать семье и друзьям, что играл против Сафонова»
14

Хавбек Никарагуа Монтес: «Россия – очень сильный соперник, впервые играем против европейской сборной. Буду рассказывать семье и друзьям, что играл против Сафонова»

Хавбек Никарагуа Монтес: расскажу семье и друзьям, что играл против Сафонова.

Полузащитник сборной Никарагуа Джейкоб Монтес поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.

BetBoom матч России и Никарагуа пройдет в Краснодаре в пятницу, 27 марта.

«Сборная России – очень сильный и достойный соперник. Мы впервые играем против европейской сборной и хотим показать себя во всей красе. Мы хорошо готовы к этой игре.

Кого знаю из сборной России? Знаю, что Сафонов играет в Париже, он звезда сборной России. Буду рассказывать своей семье и друзьям, что играл с таким футболистом в одном матче», – заявил Монтес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
На самом деле, показательно, что у нас появляется глобал стар. Первая, после Аршавина. Головин и Миранчук играли, при все уважении, не в топах своих лиг, а Мотя в гранде мирового футбола сейчас номер 1 в воротах.
Монтес, ты там смотри только гол Сафонову не забей... а то потеряешь дар речи и ничего семье и друзьям рассказать не сможешь
Ответ .ru
Монтес, ты там смотри только гол Сафонову не забей... а то потеряешь дар речи и ничего семье и друзьям рассказать не сможешь
что за бред ты написал
Ответ trav
что за бред ты написал
просто немного прошёлся по его несколько излишней... экзальтированности
Да что там друзьям, внукам)))
Как бы они нашу сборную на сувениры не растащили).
Выменяет на майку Сафонова дома себе автомобиль
"Мы знаем, что уровень российского футбола — один из самых высоких в мире."- А так же очень высокая благодарность (гонорар) за проведение тов . матчей...)
В принципе это все что нужно знать о соперниках сборной России последние 4 года.
Зачем нужна сборная в эту паузу, кроме распила денег, непонятно наверное никому. Или Карпин за эти пару лет наиграл жёсткие схемы, связки, сочетания, поставил нереальный футбол?
Ответ Ares
В принципе это все что нужно знать о соперниках сборной России последние 4 года. Зачем нужна сборная в эту паузу, кроме распила денег, непонятно наверное никому. Или Карпин за эти пару лет наиграл жёсткие схемы, связки, сочетания, поставил нереальный футбол?
Интересно, как бы вы говорили, если б за эти 4 года, реально, не было ни одно товарищеской игры сборной?
В общем минимум 4-5 должны отгрузить, даже если Валера опять матч "смотр всех подряд" устроит.
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
вчера, 15:24
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
вчера, 12:30
Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду – даже если «Реал». У меня контракт еще два года»
вчера, 21:44
Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»
вчера, 21:36
Анчелотти о реакции на невызов Неймара в сборную: «У всех в футболе может быть свое мнение. Я слежу за всеми и должен уважать каждое из них»
вчера, 21:28
Хакан Чалханоглу: «Молодое поколение немного лениво, но без жертв никуда не продвинуться. Мотивации не всегда хватает, требуется дисциплина»
вчера, 21:19
«Арсенал» хочет подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока и «займет жесткую позицию» (The Independent)
вчера, 20:52
Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез, Шевченко пропал в Лондоне, уйдя из «Милана», – здесь то же самое. Не та команда и не тот стиль, видимо»
вчера, 20:24
Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
вчера, 20:14
Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»
вчера, 20:01
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
вчера, 20:00Тесты и игры
Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»
вчера, 19:48
Тот самый фанат «МЮ» совсем зарос – вот это грива на 536-й день челленджа!
вчера, 22:05ВидеоСпортс"
Делегация «Овьедо» встретилась с папой римским в Ватикане в честь 100-летия клуба. Льву XIV подарили футболку команды, копию статуи Девы Марии и юбилейную книгу
вчера, 22:03
УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 73 000 евро за расистское поведение болельщиков, бросание предметов и использование лазерных указок в 1-м стыковом матче ЛЧ с «Реалом»
вчера, 22:00
Сын Симеоне Джанлука о характере Диего: «Отец не любит проигрывать даже в настольные игры и карты – всегда играет с нами так, будто от этого зависит его жизнь. За столом говорим только о футболе»
вчера, 21:38
Мбаппе пошутил о возможности стать звездой ЧМ-2026: «Не то чтобы меня тут не знали, учитывая, как трудно мне было выйти из отеля»
вчера, 21:21
Невеш отпраздновал день рождения в стиле «Острых козырьков»
вчера, 20:57Фото
Женская команда «Барсы» разгромила «Реал» в 1/4 финала ЛЧ – 6:2. Игру на «Альфредо Ди Стефано» посетили 4203 болельщика
вчера, 20:36
Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Я очень хотел бы видеть его в нашей лиге. Он был бы великолепным игроком для нас»
вчера, 20:32
Мусиале и Виртцу посвятили выставку «Супергерои. Иммерсивный опыт» в Немецком футбольном музее Дортмунда. Это первая экспозиция музея в честь действующих игроков
вчера, 20:18Фото
В суде Испании прошло слушание по иску Ла Лиги к AFE по поводу протестов игроков против матча в Майами. Ла Лига заявила об ущербе на 8,7 млн евро
вчера, 20:03
