Карпин о совмещении «Динамо» и сборной: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было»

Карпин о совмещении «Динамо» и сборной: я ошибся, такого больше не будет.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном высказался о работе в «Динамо ». Специалист возглавил столичный клуб летом и покинул в ноябре прошлого года.

– Осенью была история с «Динамо». Я в этой конкретной студии попал в очень неприятную ситуацию, потому что я утверждал, что приход Карпина – это год-два и чемпионство «Динамо». Я думал, так сложилось, что клуб в порядке, имеет стадион, финансирование, Карпин в полном порядке, в хорошей форме тренерской. И то, что случилось осенью, меня шокировало. Что случилось?

– Ты хочешь, чтобы я тебе развернуто отвечал?

– Да.

– Я не буду.

– Плохо.

– Твои проблемы.

– Ну хорошо, не развернуто, коротко. Что случилось?

– То, что случилось, останется там. Я знаю, что случилось, с моей точки зрения, окей? Все. Поэтому я решил закончить с «Динамо». Я знаю, из-за чего, почему и как, но не собираюсь здесь выносить это.

– Это футбольные вещи были?

– Ну и футбольные тоже, естественно. Много чего. Не надо из меня вытягивать, я все равно не скажу.

– Разве для вас это не повод разобраться в себе в том числе?

– Я разобрался, я просто не собираюсь это обсуждать ни с кем.

– Мое личное мнение, я вам очень симпатизирую, что совмещение – это то, что не нужно Валерию Карпину.

– Поэтому сейчас и нет. Если сборная играет в отборочных матчах, да, тут даже вариантов нет. Не было бы даже вариантов [совмещения], если сборная играла бы в официальных матчах. Была бы сборная и все. Так как сборная находится в нынешней ситуации, такая возможность, я думал, что есть.

Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим. «Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в «Динамо»? Я говорю: «Да, ошибся». Тебе спокойней становится? Ты расслабился? Ну да, Карпин ошибся. Дальше что?

Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».