  • Карпин о совмещении «Динамо» и сборной: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном высказался о работе в «Динамо». Специалист возглавил столичный клуб летом и покинул в ноябре прошлого года.

– Осенью была история с «Динамо». Я в этой конкретной студии попал в очень неприятную ситуацию, потому что я утверждал, что приход Карпина – это год-два и чемпионство «Динамо». Я думал, так сложилось, что клуб в порядке, имеет стадион, финансирование, Карпин в полном порядке, в хорошей форме тренерской. И то, что случилось осенью, меня шокировало. Что случилось?

– Ты хочешь, чтобы я тебе развернуто отвечал?

– Да.

– Я не буду.

– Плохо.

– Твои проблемы.

– Ну хорошо, не развернуто, коротко. Что случилось?

– То, что случилось, останется там. Я знаю, что случилось, с моей точки зрения, окей? Все. Поэтому я решил закончить с «Динамо». Я знаю, из-за чего, почему и как, но не собираюсь здесь выносить это.

– Это футбольные вещи были?

– Ну и футбольные тоже, естественно. Много чего. Не надо из меня вытягивать, я все равно не скажу.

– Разве для вас это не повод разобраться в себе в том числе?

– Я разобрался, я просто не собираюсь это обсуждать ни с кем.

– Мое личное мнение, я вам очень симпатизирую, что совмещение – это то, что не нужно Валерию Карпину.

– Поэтому сейчас и нет. Если сборная играет в отборочных матчах, да, тут даже вариантов нет. Не было бы даже вариантов [совмещения], если сборная играла бы в официальных матчах. Была бы сборная и все. Так как сборная находится в нынешней ситуации, такая возможность, я думал, что есть.

Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим. «Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в «Динамо»? Я говорю: «Да, ошибся». Тебе спокойней становится? Ты расслабился? Ну да, Карпин ошибся. Дальше что?

Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

классический Валера )
Бабки залутал и доволен собой😁👍🏼
ну И?!
В совмещении Карпина не было никакой ошибки. Назначение его в качестве тренера, вот в чем ошибка. Были бы официальные матчи, он уже как и из Динамо вылетел давным давно
Были бы официальные матчи, его в Динамо вообще бы не было.
Тренировал бы Армавир
Ну и?
Ошибка и ошибка
Ниче серьезного
Подумаешь динамо на дно упало, а претендовало на титул пару лет
Подумаешь столько денег потрачено на ростовских недофутболистов
Подумаешь потрепал пару месяцев нервы болельщикам, отбросив клуб в прогрессе на неизвестно сколько сезонов назад
Ничего серьезного, просто ошибка.
Скоро вон сборная снова будет играть с 3 командой Мадагаскара за наш счёт - вот там то да, надо подготовиться! Хотя бы ничью бы вырвать.
Вам валерьянка в помощь
Динамо на дне с 1976 года и Карпин тут вообще не при чем.
Карпин дал тупое интервью? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим. «Валерий Георгиевич, вы несёте лютую пургу про совмещение в «Динамо»? Я говорю: «Да, я несу пургу». Тебе спокойней становится? Ты расслабился? Ну да, Карпин несёт пургу. Дальше что?
Какое же ничтожество Карпин. Скорее, даже, убожество
Второй вариант)
Быдляк!
Мне бы так ошибиться с зарплатой 700-800 тысяч евро
По итогу Карпин оказался еще большим быдлом, чем Черчесов)
Коротка память.
Карпин на фоне Черчесова маленький теленок.
и еще меньшим тренером
Выдающийся, всем на заметку. Начальник талдычит про ошибку, а ты ему: "Ну и? Ошибся, допустим, дальше что?" 😁
😂👍
Год-два и чемпионство Динамо))) откуда такая вера, что Валера ничего не выигравший в жизни, способен хоть кого то сделать чемпионом и особенно Динамо?)
