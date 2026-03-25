Огнен Короман: «Сербы – это русские Европы, каждый серб обожает Россию, братская для нас страна. Всегда с удовольствием покупаю билеты в Москву»

Огнен Короман: сербы – это русские Европы.

Бывший полузащитник «Динамо » и «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался об отношениях российского и сербского народов.

– Сербы и русские – братья заувек (серб. «навек, навсегда» – Спортс’‘)! Сербы – это русские Европы. Каждый серб обожает Россию и русский. Наши двери всегда открыты для россиян. Душой и мыслями мы всегда с вами.

– Вы часто бываете в России. Нет сомнений перед посещением нашей страны?

– Никогда не было и не будет. Россия – братская для нас страна. Всегда с удовольствием покупаю билеты в Москву.

– Возможны новые матчи России и Сербии?

– Было бы здорово. Можно провести несколько товарищеских игр – и в Москве, и в Белграде, – сказал Короман.