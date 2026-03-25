Ремиро об интересе «Барсы»: «Я полностью сосредоточен на «Сосьедаде» и финале Кубка Испании. Никогда не знаешь, что может произойти»

Ремиро о «Барсе»: я сосредоточен на «Сосьедаде» и финале Кубка Испании.

Вратарь «Реал Сосьедад » Алекс Ремиро высказался об интересе со стороны «Барселоны».

Ранее сообщалось , что каталонский клуб рассматривает подписание 31-летнего игрока по окончании сезона.

«Я полностью сосредоточен на «Реал Сосьедад». Мне очень комфортно, я очень счастлив.

Конечно, я слышал об этом из-за шумихи в социальных сетях. Я ничего не знаю, я вообще об этом не говорил.

Возможность сыграть в финале [Кубка Испании] и выиграть его, пережить это вместе с нашими болельщиками… Я даже не задумывался ни о чем другом. Никогда не знаешь, что может произойти», – сказал Ремиро в интервью La Sexta.