Ремиро об интересе «Барсы»: «Я полностью сосредоточен на «Сосьедаде» и финале Кубка Испании. Никогда не знаешь, что может произойти»
Вратарь «Реал Сосьедад» Алекс Ремиро высказался об интересе со стороны «Барселоны».
Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает подписание 31-летнего игрока по окончании сезона.
«Я полностью сосредоточен на «Реал Сосьедад». Мне очень комфортно, я очень счастлив.
Конечно, я слышал об этом из-за шумихи в социальных сетях. Я ничего не знаю, я вообще об этом не говорил.
Возможность сыграть в финале [Кубка Испании] и выиграть его, пережить это вместе с нашими болельщиками… Я даже не задумывался ни о чем другом. Никогда не знаешь, что может произойти», – сказал Ремиро в интервью La Sexta.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
6 комментариев
как же барсе не хватает надежного вратаря, вратаречка, вот бы еще вратарчика, вратарину, такая проблемная позиция у барсы, ууу
Гарсия вполне справляется! Очень добротный и надëжный. Изначально скептически относился к трансферу Гарсии. Сейчас считаю его одним из лучших трансферов за последние годы, наряду с Педри и Рафом.
он угарает если что
Барса расчищает для Гарсии путь на ЧМ!
"Никогда не знаешь, что может произойти"... Означает - "конечно пойду в Барсу" 😀
