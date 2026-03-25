Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после красной в дерби. Хавбек «Реала» не сыграет с «Мальоркой»
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после удаления в дерби с «Атлетико» (3:2).
Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги за удар сзади по ногам Алексу Баэне. В Техническом комитете судей (CTA) поддержали решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро.
Как передает As, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Вальверде на один матч Ла Лиги. Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» может быть дисквалифицирован на две игры.
Таким образом, Вальверде пропустит матч 30-го тура Ла Лиги против «Мальорки», который пройдет 4 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
58 комментариев
Когда Ольмо за два грубых фола в матче против того же Атлетико не получает даже в сумме КК - это другое:)))
Ну и да, что касается красных карточек и аномалий в судействе в Ла Лиге, то есть прекрасная статистика, в которой показаны оба клуба, а также разница в судействе между Ла Лигой и Лигой Чемпионов. При этом держим в уме, что Реал провел там сильно больше матчей за исследованный период:))
Потому ,что фанатки барсы усмотрели злой умысел и жестокость?
Очевидная для всего мира грубость , без каких либо попыток сыграть в мяч.
Хотя для вас поведение быдла является обычным)