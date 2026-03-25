Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после красной в дерби. Хавбек «Реала» не сыграет с «Мальоркой»

Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч после удаления в дерби.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после удаления в дерби с «Атлетико» (3:2).

Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги за удар сзади по ногам Алексу Баэне. В Техническом комитете судей (CTA) поддержали решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро.

Как передает As, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Вальверде на один матч Ла Лиги. Ранее сообщалось , что хавбек «Реала» может быть дисквалифицирован на две игры.

Таким образом, Вальверде пропустит матч 30-го тура Ла Лиги против «Мальорки», который пройдет 4 апреля.