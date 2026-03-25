  • Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после красной в дерби. Хавбек «Реала» не сыграет с «Мальоркой»
Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после красной в дерби. Хавбек «Реала» не сыграет с «Мальоркой»

Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч после удаления в дерби.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после удаления в дерби с «Атлетико» (3:2).

Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги за удар сзади по ногам Алексу Баэне. В Техническом комитете судей (CTA) поддержали решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро.

Как передает As, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Вальверде на один матч Ла Лиги. Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» может быть дисквалифицирован на две игры. 

Таким образом, Вальверде пропустит матч 30-го тура Ла Лиги против «Мальорки», который пройдет 4 апреля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Ожидается нашествие гранатовых нытиков со стенаниями и обвинениями.
Когда Ольмо за два грубых фола в матче против того же Атлетико не получает даже в сумме КК - это другое:)))

Ну и да, что касается красных карточек и аномалий в судействе в Ла Лиге, то есть прекрасная статистика, в которой показаны оба клуба, а также разница в судействе между Ла Лигой и Лигой Чемпионов. При этом держим в уме, что Реал провел там сильно больше матчей за исследованный период:))

https://i.yapx.ru/dO4yT.jpg
Ожидается нашествие гранатовых нытиков со стенаниями и обвинениями. Когда Ольмо за два грубых фола в матче против того же Атлетико не получает даже в сумме КК - это другое:))) Ну и да, что касается красных карточек и аномалий в судействе в Ла Лиге, то есть прекрасная статистика, в которой показаны оба клуба, а также разница в судействе между Ла Лигой и Лигой Чемпионов. При этом держим в уме, что Реал провел там сильно больше матчей за исследованный период:)) https://i.yapx.ru/dO4yT.jpg
Лицемерие - основа ДНК бчк
Лицемерие - основа ДНК бчк
РеалТВ - подержите мое пиво)
Но ведь в Техническом комитете судей жена брата троюродного свата директора - болельщица Реала, как так?
Но ведь в Техническом комитете судей жена брата троюродного свата директора - болельщица Реала, как так?
Поэтому и всего один матч. Не работал бы, давали бы 2 игры за то что почесал нос.
Поэтому и всего один матч. Не работал бы, давали бы 2 игры за то что почесал нос.
Так реал же судейский, как допустили что вообще удалили игрока? Или это хитрый план что на реал не подумали?)
Ну и норм, с Баварией будет свежим, а с Мальоркой пусть Джуд форму набирает
К А Б И Н Е Т
А сколько надо было и почему?
Потому ,что фанатки барсы усмотрели злой умысел и жестокость?
А сколько надо было и почему? Потому ,что фанатки барсы усмотрели злой умысел и жестокость?
Матча 4.
Очевидная для всего мира грубость , без каких либо попыток сыграть в мяч.
Хотя для вас поведение быдла является обычным)
Один матч дисквалификации не катастрофа, хоть он и очень нужен команде. Пауза должна пойти на пользу: остынет, отдохнёт, одумается, извлечёт урок и сам Вальверде, да и его товарищи по команде ...
Красная у реала, а все сливочные про Барсу и ее поклонников здесь)) Комплекс неполноценности лечится долго и дорого))
