CAS рассмотрит апелляцию Сенегала на признание Марокко победителем Кубка Африки: «Суд обеспечит максимально быстрое и справедливое разбирательство»

CAS рассмотрит апелляцию Сенегала на признание Марокко победителем Кубка Африки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что Сенегальская футбольная федерация (FSF) подала апелляцию на решение о лишении Сенегала титула чемпиона Кубка Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Апелляция Сенегала, зарегистрированная CAS 25 марта 2026 года, «направлена ​​на отмену решения CAF и объявление сенегальцев победителями Кубка африканских наций», пишет журналист Бен Джейкобс.

FSF также запросила немедленное приостановление срока подачи апелляционной жалобы до получения полного обоснования решения CAF.

Для рассмотрения этого вопроса будет назначена арбитражная коллегия CAS. После этого будет составлен процессуальный график.

«CAS обладает всеми необходимыми ресурсами для разрешения подобных споров при содействии экспертов и независимых арбитров. Мы понимаем, что команды и болельщики с нетерпением ждут окончательного решения. Мы обеспечим максимально быстрое проведение арбитражного разбирательства, уважая при этом право всех сторон на справедливое слушание», – сказал генеральный директор CAS Матье Риб.