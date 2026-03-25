  CAS рассмотрит апелляцию Сенегала на признание Марокко победителем Кубка Африки: «Суд обеспечит максимально быстрое и справедливое разбирательство»
CAS рассмотрит апелляцию Сенегала на признание Марокко победителем Кубка Африки: «Суд обеспечит максимально быстрое и справедливое разбирательство»

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что Сенегальская футбольная федерация (FSF) подала апелляцию на решение о лишении Сенегала титула чемпиона Кубка Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Апелляция Сенегала, зарегистрированная CAS 25 марта 2026 года, «направлена ​​на отмену решения CAF и объявление сенегальцев победителями Кубка африканских наций», пишет журналист Бен Джейкобс.

FSF также запросила немедленное приостановление срока подачи апелляционной жалобы до получения полного обоснования решения CAF.

Для рассмотрения этого вопроса будет назначена арбитражная коллегия CAS. После этого будет составлен процессуальный график.

«CAS обладает всеми необходимыми ресурсами для разрешения подобных споров при содействии экспертов и независимых арбитров. Мы понимаем, что команды и болельщики с нетерпением ждут окончательного решения. Мы обеспечим максимально быстрое проведение арбитражного разбирательства, уважая при этом право всех сторон на справедливое слушание», – сказал генеральный директор CAS Матье Риб.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Сборная Марокко по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Кубок Африки
CAS
Конфедерация африканского футбола
Надеюсь справедливость восторжествует и результат добытый на поле останется в силе. У КАН и так то репутация турнира-шапито, а тут ещё и результаты если будут в кабинетах решать, то это просто донное дно.
Ответ Евгений Сидоров
Технарь за уход с поля
Даже если судейское решение липа, они не должны были уходить
Ответ zzzeeerrrooo
> Технарь за уход с поля
В моменте так и надо было делать. Когда команда покинула поле.
Хочется верить, что Марокко ждёт полный облом по итогу этой клоунады. Как говорится: На чужой каравай - рот не разевай!
Надеюсь справедливость восторжествует и Сенегал останется чемпионом
Надеюсь, что Сенегал останется чемпионом, а те лица, которые принимали решение в пользу Морокко, будут пожизненно отстранены от футбола. Заодно можно и на детекторе проверить и в случае подтверждения взятничества, оформить сроки заключения. Чтоб другим неповадно было в будущем.
Да Нигерию чемпионом объявить, и все дела.
Справедливое?
Ну посмотрим!
Оставить чемпионом Сенегал,но отстранить от участия на след кан
Ответ Салман Аха
И -10 очков с "Эвертона". Каждому!
Ответ Владимир Данилов
А "Лудогорец"?
Ждём через 3 года возврат трофея Сенегалу, а через 10 лет рассмотрение судом аппеляции от Марокко и возврат трофея Марокко вновь
По идее должны все вернуть,и придумать новое наказание за уход.Получается что вернулись они,что не вернулись все равно технарь
про судейские победы в футболе все примерно слышали...
но чтобы победы добиваться в суде... это что то новое
может сразу после обоих полуфиналов надо было обратиться в CAS...
